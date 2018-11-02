У біді згуртувалися всі: політики і громадськість

28 чергова сесія Сновської міської ради, що проходила у залі засідань РДА, крім звичних учасників, приймала інших народних представників, небайдужих до життя громади, беручких до справи.
Справи, прямим чином пов’язаної із пожежною ситуацією на Сновщині, реальними діями влади і громадськості у розв’язанні виниклої надзвичайної ситуації. Тому і порядок денний зібрання був скоригований – почався з виступу начальника Сновського РС УДСНС Андрія Терещенка, котрий чітко доповів про те, хто, де, як працює на локалізації лиха, як закачується вода у місця тління торфу, проводяться інші дії.
Його промову доповнила директора ВПУЛГ Лариса Дубина, яка разом зі своїм колективом взяла на себе не лише гаряче харчування, а й часткове проживання приїжджих ліквідаторів. Лариса Олексіївна зазначила, що відкидає усі натяки на недобросовісність у покладеній нелегкій ноші і підкреслила, що колектив училища, особливо фахівці-кухарі викладаються на повну силу, трудячись у понаднормовий час, без перепочинку.
Дії влади прокоментувала і секретар міськради Наталія Самойлова, оголосивши подяки тим керівникам підприємств і організацій, депутатам, котрі брали безпосередню участь у приборканні лиха (див. «Промінь» за 26.10.2018 р., стор, 1, 3).
Емоційними, насиченими конкретикою виглядали слова із вуст в.о. старост Заріччя й Старих Борович. Наталія Дворник й Алла Шевардіна доводили, що головним чинником успіху в зупинці вогняної лави (до зарічанських будівель вона доходила близьку відстань) став людський фактор, небайдужість місцевих жителів, взаємодія із мером і депутатами. Всього разом з блоком «земельних питань» і «різним» на сесії було розглянуто 18 питань. Кожне опрацьовувалося на попередніх засіданнях комісій, голосувалося. Із вже озвученого виокремлю сесійне звернення до Президента України з вимогою скасувати рішення щодо підвищення ціни на газ, про приєднання фельдшерських пунктів (із Софіївки до Іванівки, із Єнькової Рудні до Михайлівки, з Гвоздиківки до Сновської міськамбулаторії, із Камки до Хотунич).
У роботі сесії взяв участь голова РДА Валерій Радібеда та інші запрошені особи.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Справи, прямим чином пов’язаної із пожежною ситуацією на Сновщині, реальними діями влади і громадськості у розв’язанні виниклої надзвичайної ситуації. Тому і порядок денний зібрання був скоригований – почався з виступу начальника Сновського РС УДСНС Андрія Терещенка, котрий чітко доповів про те, хто, де, як працює на локалізації лиха, як закачується вода у місця тління торфу, проводяться інші дії.
Його промову доповнила директора ВПУЛГ Лариса Дубина, яка разом зі своїм колективом взяла на себе не лише гаряче харчування, а й часткове проживання приїжджих ліквідаторів. Лариса Олексіївна зазначила, що відкидає усі натяки на недобросовісність у покладеній нелегкій ноші і підкреслила, що колектив училища, особливо фахівці-кухарі викладаються на повну силу, трудячись у понаднормовий час, без перепочинку.
Дії влади прокоментувала і секретар міськради Наталія Самойлова, оголосивши подяки тим керівникам підприємств і організацій, депутатам, котрі брали безпосередню участь у приборканні лиха (див. «Промінь» за 26.10.2018 р., стор, 1, 3).
Емоційними, насиченими конкретикою виглядали слова із вуст в.о. старост Заріччя й Старих Борович. Наталія Дворник й Алла Шевардіна доводили, що головним чинником успіху в зупинці вогняної лави (до зарічанських будівель вона доходила близьку відстань) став людський фактор, небайдужість місцевих жителів, взаємодія із мером і депутатами. Всього разом з блоком «земельних питань» і «різним» на сесії було розглянуто 18 питань. Кожне опрацьовувалося на попередніх засіданнях комісій, голосувалося. Із вже озвученого виокремлю сесійне звернення до Президента України з вимогою скасувати рішення щодо підвищення ціни на газ, про приєднання фельдшерських пунктів (із Софіївки до Іванівки, із Єнькової Рудні до Михайлівки, з Гвоздиківки до Сновської міськамбулаторії, із Камки до Хотунич).
У роботі сесії взяв участь голова РДА Валерій Радібеда та інші запрошені особи.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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