Танці для дорослих: ми цим живемо

Вже минуло чотири місяці, як в нашому місті стартувала нова культурна програма за ініціативи Сновського будинку культури і його директора Лідії Легези. Це – танці для дорослих людей під назвою «Золотий вік».
При теплій погоді танцювали на майданчику біля будинку культури. А коли стало прохолодно, перемістились до фойє. Для учасників «Золотого віку» це своєрідна віддушина. Незмінними ведучими програми є чарівне подружжя Михайла на Наталії Волокушиних (на фото). Наталія Василівна, крім того, що підбирає музику, ще й проводить цікаві конкурси, передає вітання. Танцювальний вечір часто супроводжується поетичними рядками. Ведучі мають гарні співочі дані, тож маємо можливість часто чути їхній живий спів. Особливо всі присутні закохані в оксамитовий баритон Михайла. На кожен вихідний припадає якесь свято, тож Михайло Дмитрович не відмовляє вітати піснею і вчителів, і водіїв, і робітників торгівлі, і залізничників…. Часто музичні дарунки отримують й іменинники. Тому програма, яка розрахована на дві години, буває затягується і на три.
Люди, що приходять сюди, молоді душею. Збирається нас щоразу не менше 30 осіб. Були вислови, що ходять на ці танці тільки самотні. Але це не так – активні сімейні пари теж знаходять можливість в наш, інколи складний час, на розваги. Приємно зазначити, що деякі самотні знайшли тут свою пару, деякі стали близькими знайомими - адже позитив зріднює людей.
На цьому заході виступали колектив «Спадщина», духовий оркестр під керуванням Л.Рибальченка, співала також Вероніка Чистілова.
Тож тим людям, хто любить танцювати і спілкуватися, можна знайти дві-три години в недільний вечірній час, щоб урізноманітнити свій звичний спосіб життя. «Золотий вік» не залишить нікого байдужим.
Учасники танцювального колективу «Золотий вік»
При теплій погоді танцювали на майданчику біля будинку культури. А коли стало прохолодно, перемістились до фойє. Для учасників «Золотого віку» це своєрідна віддушина. Незмінними ведучими програми є чарівне подружжя Михайла на Наталії Волокушиних (на фото). Наталія Василівна, крім того, що підбирає музику, ще й проводить цікаві конкурси, передає вітання. Танцювальний вечір часто супроводжується поетичними рядками. Ведучі мають гарні співочі дані, тож маємо можливість часто чути їхній живий спів. Особливо всі присутні закохані в оксамитовий баритон Михайла. На кожен вихідний припадає якесь свято, тож Михайло Дмитрович не відмовляє вітати піснею і вчителів, і водіїв, і робітників торгівлі, і залізничників…. Часто музичні дарунки отримують й іменинники. Тому програма, яка розрахована на дві години, буває затягується і на три.
Люди, що приходять сюди, молоді душею. Збирається нас щоразу не менше 30 осіб. Були вислови, що ходять на ці танці тільки самотні. Але це не так – активні сімейні пари теж знаходять можливість в наш, інколи складний час, на розваги. Приємно зазначити, що деякі самотні знайшли тут свою пару, деякі стали близькими знайомими - адже позитив зріднює людей.
На цьому заході виступали колектив «Спадщина», духовий оркестр під керуванням Л.Рибальченка, співала також Вероніка Чистілова.
Тож тим людям, хто любить танцювати і спілкуватися, можна знайти дві-три години в недільний вечірній час, щоб урізноманітнити свій звичний спосіб життя. «Золотий вік» не залишить нікого байдужим.
Учасники танцювального колективу «Золотий вік»
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