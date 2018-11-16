пятница, 16 ноября 2018 г.

Перемога Сновська у футбольних змаганнях

3 листопада відбувся турнір пам’яті спортсменів-футболістів, який проходив у Городні.
У ньому взяли участь 4 городнянські команди та збірна команда зі Сновська. Першу гру наша команда виграла у ФК «Мощенка» - 3:0, другу – програла ФК «Городня» - 5:2. У третій грі одержала перемогу над Городнянською ДЮСШ – 6:1, а також виграла команду «Легіон» - 5:3.
У підсумку Сновська команда посіла почесне перше місце.
Кращим бомбардиром став Євгеній Буштрук. 
Автор: на
Ярлыки:

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