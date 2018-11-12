Рада регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка та за участі Прем`єр-міністра Володимира Гройсмана відбулася 12 листопада в Києві.

У її засіданні взяла участь і делегація з Чернігівщини на чолі з виконуючою обов’язки голови обласної державної адміністрації Юлією Свириденко, до складу якої увійшли голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов.
На заході обговорювалися ключові питання життєдіяльності регіонів і були розставлені акценти щодо стратегії розвитку України. Серед пріоритетів – завершення процесу децентралізації до 2020 року, масштабне реформування галузі освіти та медицини, підтримка малозабезпечених верств населення через дієву програму субсидій тощо.
Президент доручив представникам регіональної влади розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки і зазначив, що місцева влада самостійно визначатиметься, як використовувати власні кошти. До того ж, держава пропонуватиме фінансову допомогу в реалізації особливо значимих проектів. «Яскравим прикладом такої допомоги є президентська програма розвитку медицини у сільській місцевості. Схвалено дофінансування 513 проектів з будівництва нових амбулаторій на суму майже 3 мільярди гривень. Ще 250 мільйонів витратимо на придбання 497 автомобілів для цих амбулаторій. Першу сільську амбулаторію, згідно з цією програмою, вже збудували і оснащують у селі Протопопівка Приютівської ОТГ на Кіровоградщині, - сказав Петро Порошенко. - Нагадаю, такий амбітний проект став можливим завдяки тому, що Генеральна прокуратура України на чолі з Юрієм Луценком змогла повернути до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем та його оточенням».
Також Президент запевнив, що підтримує монетизацію субсидій та ініціює виділення в наступному році 3 млрд грн на підключення сільських шкіл до Інтернету, на модернізацію опорних шкіл, на придбання шкільних автобусів.
Найстрашніші загрози розвитку України – це російська агресія і внутрішні чвари: на цьому зійшлися усі учасники Ради регіонального розвитку. Так, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у своїй заяві доволі різко висловилася про опозицію і розповіла, якою ціною країні дається кожен день без втрат на фронті. «Дехто з них (політиків – ред.) пропонує мир будь-якою ціною, навіть капітуляції. Я хочу сказати, що Президент України стоїть на іншій позиції: мир через перемогу. Тільки через перемогу. Жодної капітуляції. Але через перемогу політико-дипломатичним шляхом. Тому що безвідповідальними також є всі ці заклики кандидатів і диванних експертів, які жодного дня не були на Донбасі, жодного дня не служили в армії, але говорять про наступ. Очевидно, що ми не можемо кидати в топку розв’язаною РФ війни тисячі життів українських військових і сотні тисяч життів українських цивільних. Ми будемо перемагати через посилення української армії, але політико-дипломатичним шляхом», - заявила Геращенко.
За матеріалами департаменту інформдіяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА
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