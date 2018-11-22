Як доставити дрова до осель?

Про це та інше йшлося на черговому засіданні Громадської ради при РДА, яке відбулося 15 листопада. Участь у ньому взяли голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та перший заступник голови міськради Іван Орда.
На порядку денному розглядалися питання, що наразі турбують членів громадської ради і жителів Сновщини. Як планується використовувати не затребувані приміщення залізничної лікарні та залізничного клубу, яка перспектива розвитку гідропарку, пасажирських перевезень, чи вистачить дров населенню району у зв’язку з переходом на тверде паливо тощо.
Як повідомив Іван Орда залізничний клуб був переданий до спільної власності територіальних громад міста та сіл району в грудні 2007 року, а в 2011-му був включений до переліку об’єктів, що підлягають приватизації з подальшим продажем на аукціоні. Декілька разів поспіль клуб виставлявся на продаж, щоразу зі зниженням оціночної вартості об’єкта (на10% та 30% від початкової ціни). Але жодного разу аукціон не відбувся через відсутність заявників. Схожа ситуація складається і з залізничною лікарнею. Бажаючих придбати будівлю або взяти приміщення в оренду на даний час немає. Тож перший заступник міського голови запропонував надавати міській раді свої пропозиції щодо використання названих вище приміщень. До речі, відділом економічного розвитку та інвестицій міськради була подана проектна заявка на конкурсний відбір щодо створення публічного багатофункціонального комунікативного центру розвитку (ЛОФТ-центру) Сновської громади шляхом реконструкції будівлі залізничного клубу. У разі позитивного результату - фінансування відбудеться з Держфонду регіонального розвитку.
«Щодо гідропарку, – повідомив Іван Орда, – то наразі завершується процедура з ліквідації комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку». У планах - передача його в оренду. Буде чудово, якщо знайдуться люди або організація, які погодяться перетворити гідропарк на привабливий куточок відпочинку».
Питання про дрова постало на громадській раді не випадково. Останні роки і населення, і підприємства відмовляються від опалення газом і переходять на тверде паливо. Сновщина – край лісів, тож і дров у лісництвах вистачає. Але є проблема з їх навантаженням і доставкою до помешкань. Тому громадська рада планує направити звернення до міської ради щодо придбання відповідної техніки для комунального підприємства, яке б надавало послуги з доставки дров населенню.
Члени громадської ради торкнулися теми пасажирських перевезень у районі. Зокрема, звернули увагу і на роботу нелегальних перевізників по місту. «Чому б не створити для зручності мешканців громади єдине бюро з виклику таксі, як це зроблено у Бахмачі, а всіх таксистів-нелегалів оформити на роботу? Вони б сплачували податок до бюджету громади, а водії мали б офіційний стаж і соціальні гарантії», - пропонує громадська рада. Тому на наступне засідання з цього питання запланували запросити інспектора праці міської ради.
На завершення зібрання Михайло Хомчук, голова районної спілки учасників АТО, який є членом громадської ради, поцікавився, на якому етапі знаходиться звернення щодо виділення земельної ділянки для встановлення пам’ятного знаку землякам - учасникам бойових дій на сході.
Зауваження і пропозиції, які прозвучали, були у вигляді протокольного рішення направлені в райдержадміністрацію.
А до громадської ради надійшли нові звернення від мешканців Сновщини: стосовно аварійних навісів над торговими рядами на Коржівському ринку; про використання приміщень закритих шкіл у с.Жовідь та с.Смяч; про те, чому ПрАТ «Комунальник» не обслуговує сільські водогони, як обіцяв. Їх планується розглянути на наступному засіданні.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при РДА
На порядку денному розглядалися питання, що наразі турбують членів громадської ради і жителів Сновщини. Як планується використовувати не затребувані приміщення залізничної лікарні та залізничного клубу, яка перспектива розвитку гідропарку, пасажирських перевезень, чи вистачить дров населенню району у зв’язку з переходом на тверде паливо тощо.
Як повідомив Іван Орда залізничний клуб був переданий до спільної власності територіальних громад міста та сіл району в грудні 2007 року, а в 2011-му був включений до переліку об’єктів, що підлягають приватизації з подальшим продажем на аукціоні. Декілька разів поспіль клуб виставлявся на продаж, щоразу зі зниженням оціночної вартості об’єкта (на10% та 30% від початкової ціни). Але жодного разу аукціон не відбувся через відсутність заявників. Схожа ситуація складається і з залізничною лікарнею. Бажаючих придбати будівлю або взяти приміщення в оренду на даний час немає. Тож перший заступник міського голови запропонував надавати міській раді свої пропозиції щодо використання названих вище приміщень. До речі, відділом економічного розвитку та інвестицій міськради була подана проектна заявка на конкурсний відбір щодо створення публічного багатофункціонального комунікативного центру розвитку (ЛОФТ-центру) Сновської громади шляхом реконструкції будівлі залізничного клубу. У разі позитивного результату - фінансування відбудеться з Держфонду регіонального розвитку.
«Щодо гідропарку, – повідомив Іван Орда, – то наразі завершується процедура з ліквідації комунальної організації «Щорський міський парк культури та відпочинку». У планах - передача його в оренду. Буде чудово, якщо знайдуться люди або організація, які погодяться перетворити гідропарк на привабливий куточок відпочинку».
Питання про дрова постало на громадській раді не випадково. Останні роки і населення, і підприємства відмовляються від опалення газом і переходять на тверде паливо. Сновщина – край лісів, тож і дров у лісництвах вистачає. Але є проблема з їх навантаженням і доставкою до помешкань. Тому громадська рада планує направити звернення до міської ради щодо придбання відповідної техніки для комунального підприємства, яке б надавало послуги з доставки дров населенню.
Члени громадської ради торкнулися теми пасажирських перевезень у районі. Зокрема, звернули увагу і на роботу нелегальних перевізників по місту. «Чому б не створити для зручності мешканців громади єдине бюро з виклику таксі, як це зроблено у Бахмачі, а всіх таксистів-нелегалів оформити на роботу? Вони б сплачували податок до бюджету громади, а водії мали б офіційний стаж і соціальні гарантії», - пропонує громадська рада. Тому на наступне засідання з цього питання запланували запросити інспектора праці міської ради.
На завершення зібрання Михайло Хомчук, голова районної спілки учасників АТО, який є членом громадської ради, поцікавився, на якому етапі знаходиться звернення щодо виділення земельної ділянки для встановлення пам’ятного знаку землякам - учасникам бойових дій на сході.
Зауваження і пропозиції, які прозвучали, були у вигляді протокольного рішення направлені в райдержадміністрацію.
А до громадської ради надійшли нові звернення від мешканців Сновщини: стосовно аварійних навісів над торговими рядами на Коржівському ринку; про використання приміщень закритих шкіл у с.Жовідь та с.Смяч; про те, чому ПрАТ «Комунальник» не обслуговує сільські водогони, як обіцяв. Їх планується розглянути на наступному засіданні.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при РДА
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