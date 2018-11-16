Звернення до батьків

Щорічно на Чернігівщині в умовах осінньо-зимового періоду через пустощі з вогнем та піротехнічними виробами, самовільне користування печами, газовими або електричними приладами, порушення правил перебування на льоду водойм діти отримують травми, іноді це призводить до трагічних наслідків.
Найчастіше біда трапляється тоді, коли діти залишаються без належного нагляду дорослих і в пошуках розваг вигадують небезпечні ігри.
Так, у Ічнянському районі пустощі з вогнем двох синів господарів (8 та 10 років) призвели до пожежі. Залишені поза увагою дорослих, діти вигадали небезпечні ігри з сірниками у сараї. За аналогічних обставин виникла пожежа господарчої будівлі у Срібнянському районі, де її винуватцями стали двоє хлопчиків 5 та 6 років. На щастя, в обох випадках діти не постраждали. У Борзнянському районі в ставку потонув хлопчик, 2005 року народження.
Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно роз’яснювати, до яких тяжких наслідків призводить порушення правил безпеки та як себе поводити, щоб уникнути лиха. Співробітники Сновського районного сектора провели інформаційно-роз`яснювальну роботу з дітьми стосовно дотримання правил пожежної безпеки та поведінки в побуті в рамках «Тижденя знань з безпеки життєдіяльності». Управління ДСНС України у Чернігівській області та управління освіти і науки ОДА звертаються і до батьків з наполегливим проханням не залишати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні розваги.
Шановні батьки! Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки та періодично роз`яснюйте правила поводження з вогнем, на водоймах, під час користування пічним опаленням, електричними та газовими приладами, піротехнікою та у випадках виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!
А. Терещенко, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
ДІЇ при виявленні вибухонебезпечних предметів
ЗАГАЛЬНІ ДІЇ: при виявленні вибухонебезпечного або схожого за ознаками на нього предмету, жодним чином не чіпати його, а тим більше, не намагатися розібрати; негайно повідомити рятувальників ДСНС або правоохоронців за телефонами «101», «102», органи місцевої виконавчої влади; побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю, навіть знаходячись на значній відстані від місця вибуху можливе поранення камінням, уламками тощо.
ДІЇ ДОРОСЛИХ: позначити місце знахідки небезпечних предметів; виставити тимчасову охорону; довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, бо це загрожує життю; негайно сповістити рятувальників або правоохоронців про знахідку; до прибуття фахівців взяти небезпечне місце під нагляд; не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.
ДІЇ ДІТЕЙ: позначити місце знахідки; не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити нікому іншому; про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих; не розводити багаття поблизу знахідки; запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА
Найчастіше біда трапляється тоді, коли діти залишаються без належного нагляду дорослих і в пошуках розваг вигадують небезпечні ігри.
Так, у Ічнянському районі пустощі з вогнем двох синів господарів (8 та 10 років) призвели до пожежі. Залишені поза увагою дорослих, діти вигадали небезпечні ігри з сірниками у сараї. За аналогічних обставин виникла пожежа господарчої будівлі у Срібнянському районі, де її винуватцями стали двоє хлопчиків 5 та 6 років. На щастя, в обох випадках діти не постраждали. У Борзнянському районі в ставку потонув хлопчик, 2005 року народження.
Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно роз’яснювати, до яких тяжких наслідків призводить порушення правил безпеки та як себе поводити, щоб уникнути лиха. Співробітники Сновського районного сектора провели інформаційно-роз`яснювальну роботу з дітьми стосовно дотримання правил пожежної безпеки та поведінки в побуті в рамках «Тижденя знань з безпеки життєдіяльності». Управління ДСНС України у Чернігівській області та управління освіти і науки ОДА звертаються і до батьків з наполегливим проханням не залишати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні розваги.
Шановні батьки! Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки та періодично роз`яснюйте правила поводження з вогнем, на водоймах, під час користування пічним опаленням, електричними та газовими приладами, піротехнікою та у випадках виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!
А. Терещенко, начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
ДІЇ при виявленні вибухонебезпечних предметів
ЗАГАЛЬНІ ДІЇ: при виявленні вибухонебезпечного або схожого за ознаками на нього предмету, жодним чином не чіпати його, а тим більше, не намагатися розібрати; негайно повідомити рятувальників ДСНС або правоохоронців за телефонами «101», «102», органи місцевої виконавчої влади; побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю, навіть знаходячись на значній відстані від місця вибуху можливе поранення камінням, уламками тощо.
ДІЇ ДОРОСЛИХ: позначити місце знахідки небезпечних предметів; виставити тимчасову охорону; довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, бо це загрожує життю; негайно сповістити рятувальників або правоохоронців про знахідку; до прибуття фахівців взяти небезпечне місце під нагляд; не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.
ДІЇ ДІТЕЙ: позначити місце знахідки; не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити нікому іншому; про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих; не розводити багаття поблизу знахідки; запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА
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