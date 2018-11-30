Безкоштовні послуги для тих, хто підписав декларацію з лікарем

Як працює нині первинна ланка медицини, говоримо з головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Оленою Шарпан.
– Олено Іванівно, чи всі жителі району обрали собі сімейного лікаря?
– За умовою медичної реформи кожен сімейний лікар може підписати декларації не більше, ніж з 2000 пацієнтами, а педіатр – не більше, ніж з 900 дітьми. Наразі наші лікарі набрали собі близько 80 відсотків людей до зазначених цифр. Тож поспішайте ті, хто ще не визначився, бо на всіх сімейних лікарів і терапевтів не вистачає на Сновщині. Плануємо, що з наступного року раз на тиждень у Сновську прийматиме сімейний лікар Володимир Цуприк з Тур`янської амбулаторії. У нього є ще вакантні місця.
– Які ж переваги будуть для тих, хто підписав декларацію?
– Головне для пацієнта – це безкоштовні медичні послуги за направленням обраного вами лікаря: вимірювання тиску, електрокардіограма, загальний і розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на глюкозу, холестерин, швидкі тести на вагітність, вірус гепатиту «В» і «С», ВІЛ/СНІД, аналіз сечі. Зазначу, що первинна ланка має свою лабораторію та свій кабінет, де роблять ЕКГ. Для тих, хто не підписав декларацію, зазначені послуги платні.
– Чи отримувала лікарня гроші за кожного пацієнта, як передбачалося реформою?
– Так, наше некомерційне підприємство уклало договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і за жовтень та листопад нам вже перерахували кошти. Фінансування іде і на тих пацієнтів, які підписали декларації – «зелений список», і на тих, які не підписали, але живуть на Сновщині – «червоний список». За перших НСЗУ виплатила по 370 грн за людину (з урахуванням вікових коефіцієнтів), а за людей з «червоного списку» – лише по 240 грн. При цьому з 2019 року за останніх буде нараховуватися лише по 120 грн.
– Чи зросла зарплата у лікарів?
– Поки що обіцяного підвищення заробітної плати медикам чи закупівлі нового медобладнання ми не здійснили. Отримані кошти діляться на увесь медперсонал первинної ланки, в тому числі і ФАПи, бухгалтерію, технічних працівників, утримання приміщення, автомобілів тощо. Але ми сподіваємося на підтримку міської ради і додатково просимо кошти на сільську медицину. Адже за правилами медичної реформи має залишитися лише один фельдшер на 500-700 жителів. (Для нашого не густонаселеного району це буде просто катастрофа! –Авт.)
Нині щосереди лікарі ПМД ведуть прийом пацієнтів у селах громади.
До речі, за проектом Президента України за кошти з держбюджету у Тур`ї будемо будувати нову сучасну амбулаторію.
– Бачимо, що ремонт іде і в сновській амбулаторії…
– Так, ми вирішили приєднати дитячу реєстратуру до дорослої. Тепер вони працюють разом у поліклініці ЦРЛ. У нашій же реєстратурі буде обладнано кабінет для чергового лікаря, який працюватиме у робочі дні до 20-00, а у вихідні – до 12-00.
– Олено Іванівно, чи формуються вже у нашому районі електронні картки?
– Так, поступово ми переходимо до цього, але паперові картки теж зберігатимуться, їх ніхто не викидатиме. Якщо людина підписала угоду з лікарем, то він заносить поступово дані про всіх своїх пацієнтів до електронної бази. Простіше за все з дітьми: після народження немовляти всю інформацію швидко реєструють у комп’ютері і кожний новий візит та призначення теж фіксується в електронному вигляді. А з дорослими трохи складніше, бо інформації про стан їхнього здоров’я за роки накопичилося багато.
Згодом будемо виписувати і електронні лікарняні, і електронні рецепти, які не видаватимуться на руки. Але для цього необхідно, щоб сформувалася і запрацювала єдина всеукраїнська мережа, куди ввійдуть і аптеки, і медзаклади.
Розмовляла Лариса МАРТИНЕНКО
– Олено Іванівно, чи всі жителі району обрали собі сімейного лікаря?
– За умовою медичної реформи кожен сімейний лікар може підписати декларації не більше, ніж з 2000 пацієнтами, а педіатр – не більше, ніж з 900 дітьми. Наразі наші лікарі набрали собі близько 80 відсотків людей до зазначених цифр. Тож поспішайте ті, хто ще не визначився, бо на всіх сімейних лікарів і терапевтів не вистачає на Сновщині. Плануємо, що з наступного року раз на тиждень у Сновську прийматиме сімейний лікар Володимир Цуприк з Тур`янської амбулаторії. У нього є ще вакантні місця.
– Які ж переваги будуть для тих, хто підписав декларацію?
– Головне для пацієнта – це безкоштовні медичні послуги за направленням обраного вами лікаря: вимірювання тиску, електрокардіограма, загальний і розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на глюкозу, холестерин, швидкі тести на вагітність, вірус гепатиту «В» і «С», ВІЛ/СНІД, аналіз сечі. Зазначу, що первинна ланка має свою лабораторію та свій кабінет, де роблять ЕКГ. Для тих, хто не підписав декларацію, зазначені послуги платні.
– Чи отримувала лікарня гроші за кожного пацієнта, як передбачалося реформою?
– Так, наше некомерційне підприємство уклало договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і за жовтень та листопад нам вже перерахували кошти. Фінансування іде і на тих пацієнтів, які підписали декларації – «зелений список», і на тих, які не підписали, але живуть на Сновщині – «червоний список». За перших НСЗУ виплатила по 370 грн за людину (з урахуванням вікових коефіцієнтів), а за людей з «червоного списку» – лише по 240 грн. При цьому з 2019 року за останніх буде нараховуватися лише по 120 грн.
– Чи зросла зарплата у лікарів?
– Поки що обіцяного підвищення заробітної плати медикам чи закупівлі нового медобладнання ми не здійснили. Отримані кошти діляться на увесь медперсонал первинної ланки, в тому числі і ФАПи, бухгалтерію, технічних працівників, утримання приміщення, автомобілів тощо. Але ми сподіваємося на підтримку міської ради і додатково просимо кошти на сільську медицину. Адже за правилами медичної реформи має залишитися лише один фельдшер на 500-700 жителів. (Для нашого не густонаселеного району це буде просто катастрофа! –Авт.)
Нині щосереди лікарі ПМД ведуть прийом пацієнтів у селах громади.
До речі, за проектом Президента України за кошти з держбюджету у Тур`ї будемо будувати нову сучасну амбулаторію.
– Бачимо, що ремонт іде і в сновській амбулаторії…
– Так, ми вирішили приєднати дитячу реєстратуру до дорослої. Тепер вони працюють разом у поліклініці ЦРЛ. У нашій же реєстратурі буде обладнано кабінет для чергового лікаря, який працюватиме у робочі дні до 20-00, а у вихідні – до 12-00.
– Олено Іванівно, чи формуються вже у нашому районі електронні картки?
– Так, поступово ми переходимо до цього, але паперові картки теж зберігатимуться, їх ніхто не викидатиме. Якщо людина підписала угоду з лікарем, то він заносить поступово дані про всіх своїх пацієнтів до електронної бази. Простіше за все з дітьми: після народження немовляти всю інформацію швидко реєструють у комп’ютері і кожний новий візит та призначення теж фіксується в електронному вигляді. А з дорослими трохи складніше, бо інформації про стан їхнього здоров’я за роки накопичилося багато.
Згодом будемо виписувати і електронні лікарняні, і електронні рецепти, які не видаватимуться на руки. Але для цього необхідно, щоб сформувалася і запрацювала єдина всеукраїнська мережа, куди ввійдуть і аптеки, і медзаклади.
Розмовляла Лариса МАРТИНЕНКО
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