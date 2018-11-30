Крига – скресне, газети – житимуть!

Про пошту сьогодні говорять скрізь й усюди. Сповіщають люди різне, в основному проблемне.
Як важко їм чекати пересувної автівки, як непросто стало передплатити улюблену газету чи навіть винайти її у купі нашвидкуруч зваленого вантажу. Бува, посеред коридору сільради, бува, просто під відкритим небом. Та хіба чують голос народу ті, хто запровадив оцю марудну для нього реформу, хто перевернув з ніг на голову усю раніше діючу (зручну!) систему доставки друкованих ЗМІ, хто звільнив сотні працюючих, довівши ситуацію до подібного накалу.
Ну хіба це діло, коли станом на 1 грудня по селах взагалі ще ніхто нічого не передплатив! Бо ж і не пропонується ні наш «Промінь», ні той «Вісник», бо ж сумнівів у читачів стільки, що хоч відбавляй! Чи донесуть їм ту газету? І коли? Приміром, новомлинівцям, лосевослобідчанам, попільнянцям, софіївчанам і глибокоріжцям затримують тижнями…
Але ми надії не втрачаємо і сподіваємось: крига –скресне! «Промінь» - житиме!
Зранку в четвер побачили за роботою начальника ЦВТВ Любов Клименко, операторів Сніжану Невшупу й Ніну Кухаренко. У буквальному розумінні слів, ці патріотки району і фахівці своєї справи трудилися так, що очей не відвести. Оперативно, якісно, з усмішкою обслуговували клієнтів, кожному щось роз’яснюючи, даруючи крапельку душі. Відразу чомусь спокійніше стало: з такими партнерами в роботі ми не пропадемо. Бачило б їх київське начальство (із зарплатою в понад 700 тисяч гривень за місяць) може б, і саме до реального життя наблизилося!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Як важко їм чекати пересувної автівки, як непросто стало передплатити улюблену газету чи навіть винайти її у купі нашвидкуруч зваленого вантажу. Бува, посеред коридору сільради, бува, просто під відкритим небом. Та хіба чують голос народу ті, хто запровадив оцю марудну для нього реформу, хто перевернув з ніг на голову усю раніше діючу (зручну!) систему доставки друкованих ЗМІ, хто звільнив сотні працюючих, довівши ситуацію до подібного накалу.
Ну хіба це діло, коли станом на 1 грудня по селах взагалі ще ніхто нічого не передплатив! Бо ж і не пропонується ні наш «Промінь», ні той «Вісник», бо ж сумнівів у читачів стільки, що хоч відбавляй! Чи донесуть їм ту газету? І коли? Приміром, новомлинівцям, лосевослобідчанам, попільнянцям, софіївчанам і глибокоріжцям затримують тижнями…
Але ми надії не втрачаємо і сподіваємось: крига –скресне! «Промінь» - житиме!
Зранку в четвер побачили за роботою начальника ЦВТВ Любов Клименко, операторів Сніжану Невшупу й Ніну Кухаренко. У буквальному розумінні слів, ці патріотки району і фахівці своєї справи трудилися так, що очей не відвести. Оперативно, якісно, з усмішкою обслуговували клієнтів, кожному щось роз’яснюючи, даруючи крапельку душі. Відразу чомусь спокійніше стало: з такими партнерами в роботі ми не пропадемо. Бачило б їх київське начальство (із зарплатою в понад 700 тисяч гривень за місяць) може б, і саме до реального життя наблизилося!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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