пятница, 30 ноября 2018 г.

Крига – скресне, газети – житимуть!

Про пошту сьогодні говорять скрізь й усюди. Сповіщають люди різне, в основному проблемне.

Як важко їм чекати пересувної автівки, як непросто стало передплатити  улюблену газету чи навіть винайти її у купі нашвидкуруч зваленого вантажу. Бува, посеред коридору сільради, бува, просто під відкритим небом. Та хіба чують голос народу ті, хто запровадив оцю марудну для нього реформу, хто перевернув з ніг на голову усю раніше діючу (зручну!) систему  доставки друкованих ЗМІ, хто звільнив сотні працюючих, довівши ситуацію до подібного накалу.
Ну хіба це діло, коли станом на 1 грудня по селах взагалі ще ніхто нічого не передплатив! Бо ж і не  пропонується ні наш «Промінь», ні той «Вісник», бо ж сумнівів у читачів стільки, що хоч відбавляй! Чи донесуть їм ту газету? І коли?  Приміром, новомлинівцям, лосевослобідчанам, попільнянцям, софіївчанам і глибокоріжцям  затримують тижнями…
Але ми надії не втрачаємо і сподіваємось: крига  –скресне! «Промінь» - житиме!
Зранку в четвер побачили за роботою начальника ЦВТВ Любов Клименко, операторів Сніжану Невшупу й Ніну Кухаренко. У буквальному розумінні слів, ці патріотки району і фахівці своєї справи трудилися так, що очей не відвести. Оперативно, якісно,  з усмішкою обслуговували  клієнтів, кожному щось роз’яснюючи, даруючи крапельку душі. Відразу чомусь спокійніше стало: з такими партнерами в роботі ми не пропадемо. Бачило б їх київське начальство (із зарплатою в понад 700 тисяч гривень за місяць) може б, і саме до реального життя наблизилося!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора

Автор: на
Ярлыки:

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