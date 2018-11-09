Служба "102"

19 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в жителя села Лосева Слобода невідомі викрали гроші та срібні монети.
19 жовтня в м.Сновськ біля ЗОШ №1 було викрадено спортивний велосипед марки «Тотем», який був непристебнутий.
20 жовтня в с.Кучинівка невідомі особи проникли до будинку заявника та викрали продукти харчування, дриль, фен будівельний.
21 жовтня в с.Петрівка вночі на території колишнього крохмального заводу викрали металеві решітки.
25 жовтня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від міського голови О.О.Медведьова про те, що в ніч на 23 жовтня з огорожі гідропарку м.Сновськ невідомими особами було знято 19 секцій чавунного забору.
27 жовтня в с.Кучинівка невідомі особи, пошкодивши вікно, потрапили до будинку заявника і викрали плиту та металеві вироби.
30 жовтня надійшла заява, що в м.Сновськ у заявника біля місця його роботи викрадено німецький велосипед.
30 жовтня вночі у жительки села Петрівка, зірвавши замки з сараю, викрали 2 курки, моток мідного дроту, болгарку, дриль, перфоратор тощо.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського відділення поліції
19 жовтня в м.Сновськ біля ЗОШ №1 було викрадено спортивний велосипед марки «Тотем», який був непристебнутий.
20 жовтня в с.Кучинівка невідомі особи проникли до будинку заявника та викрали продукти харчування, дриль, фен будівельний.
21 жовтня в с.Петрівка вночі на території колишнього крохмального заводу викрали металеві решітки.
25 жовтня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від міського голови О.О.Медведьова про те, що в ніч на 23 жовтня з огорожі гідропарку м.Сновськ невідомими особами було знято 19 секцій чавунного забору.
27 жовтня в с.Кучинівка невідомі особи, пошкодивши вікно, потрапили до будинку заявника і викрали плиту та металеві вироби.
30 жовтня надійшла заява, що в м.Сновськ у заявника біля місця його роботи викрадено німецький велосипед.
30 жовтня вночі у жительки села Петрівка, зірвавши замки з сараю, викрали 2 курки, моток мідного дроту, болгарку, дриль, перфоратор тощо.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського відділення поліції
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