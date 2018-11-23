Хай колоситься українська нива…

З давніх-давен восени, коли землю вкриває жовте листя, коли зібрано врожай, а комори та стодоли заповнені збіжжям, в Україні відзначається свято працівників сільського господарства.
Так, 16 листопада в залі засідань райдержадміністрації відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства, у яких взяли участь голова РДА Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов. Вони привітали трударів сільськогосподарської галузі та побажали їм миру, здоров’я, достатку, творчої наснаги в трудових здобутках та нагородили кращих працівників грамотами та подяками.
Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили оператора машинного доїння приватного сільськогосподарського підприємства «Яна Плюс» Інну Безбородько, а Подяку райдержадміністрації оголосили начальнику відділу агропромислового розвитку Сновської РДА Надії Дятел. Почесною грамотою обласної ради нагороджений директор ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін, Подяку обласної ради оголошено головному спеціалісту-бухгалтеру відділу агропромислового розвитку Сновської РДА Тетяні Лущай. Заступника директора по тваринництву ПСП «Яна Плюс» Андрія Захарченка та головного агронома ПСП «Прогрес» Володимира Корчаку нагородили Почесними грамотами департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів. Почесну грамоту обкому профспілки працівників агропромислового комплексу отримав голова профспілки, головний бухгалтер СТОВ «Щорссільгоспсервіс» Валентин Моцар.
Подяки Верховної Ради України оголошено директору приватного підприємства «Яна Плюс» Олександру Веселому, директору приватного підприємства «Чепелівське» Віталію Пискуну та директору приватного підприємства «Сновський» Сергію Скоробогатьку. Почесні грамоти міської ради отримали механізатор приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна Ігор Ломонос та тракторист сільськогосподарського виробничого кооперативу «Райдуга» Анатолій Кушнір. Подяки Сновської міськради оголосили заступнику директора ПСП «Прогрес» Галині Кирієнко та головному інженеру виробничого кооперативу «Райдуга» Віктору Дранченку.
Після урочистої частини на всіх присутніх чекав святковий концерт, підготовлений працівниками Будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Так, 16 листопада в залі засідань райдержадміністрації відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства, у яких взяли участь голова РДА Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов. Вони привітали трударів сільськогосподарської галузі та побажали їм миру, здоров’я, достатку, творчої наснаги в трудових здобутках та нагородили кращих працівників грамотами та подяками.
Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили оператора машинного доїння приватного сільськогосподарського підприємства «Яна Плюс» Інну Безбородько, а Подяку райдержадміністрації оголосили начальнику відділу агропромислового розвитку Сновської РДА Надії Дятел. Почесною грамотою обласної ради нагороджений директор ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін, Подяку обласної ради оголошено головному спеціалісту-бухгалтеру відділу агропромислового розвитку Сновської РДА Тетяні Лущай. Заступника директора по тваринництву ПСП «Яна Плюс» Андрія Захарченка та головного агронома ПСП «Прогрес» Володимира Корчаку нагородили Почесними грамотами департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів. Почесну грамоту обкому профспілки працівників агропромислового комплексу отримав голова профспілки, головний бухгалтер СТОВ «Щорссільгоспсервіс» Валентин Моцар.
Подяки Верховної Ради України оголошено директору приватного підприємства «Яна Плюс» Олександру Веселому, директору приватного підприємства «Чепелівське» Віталію Пискуну та директору приватного підприємства «Сновський» Сергію Скоробогатьку. Почесні грамоти міської ради отримали механізатор приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна Ігор Ломонос та тракторист сільськогосподарського виробничого кооперативу «Райдуга» Анатолій Кушнір. Подяки Сновської міськради оголосили заступнику директора ПСП «Прогрес» Галині Кирієнко та головному інженеру виробничого кооперативу «Райдуга» Віктору Дранченку.
Після урочистої частини на всіх присутніх чекав святковий концерт, підготовлений працівниками Будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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