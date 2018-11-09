Коли відновлять рейс «Чернігів-Клюси»?

До редакції звернулися мешканці сіл Нові Боровичі, Клюси та Жовідь стосовно припинення в кінці жовтня руху автобуса «Чернігів-Клюси».
Спочатку цей рейс був щоденним, згодом здійснювався тільки на вихідних, а тепер зовсім нема. «Ми їздили цим автобусом до лікарні, до обласного центру, добиралися на навчання студенти з наших сіл. А тепер що? Зі Сновська маршрутка приватного перевізника О.Кухаренка їздить лише по вівторках та п’ятницях. У неділю нема можливості виїхати з сіл взагалі. Що робить влада з відновлення рейсу?»
Щоб розібратися в ситуації, ми звернулися до управління розвитку промисловості, транспорту і зв’язку Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, яке укладає угоди на здійснення перевезень по області. Нам зазначили, що між перевізником П.Козловським, який обслуговував маршрут на Клюси, та Чернігівською ОДА договір дійсний до 01.04.2019 року.
Проте у телефонній розмові перевізник розповів, що він змушений був достроково припинити поїздки через збитковість рейсу (малий пасажиропотік та зростання вартості пального) і через незадовільний стан доріг, які, починаючи від Нових Борович і до самих Клюсів, не бачили у цьому році навіть ямкового ремонту.
Траса Т-2518, яка веде на Клюси, відноситься до доріг державного значення, тож і ремонтуватися вона повинна не за кошти місцевого, а обласного чи державного бюджету.
Письмові звернення щодо сприяння виділення коштів на ремонт траси Т-2518 і відновлення життєво необхідного рейсу для сільських мешканців були направлені до Чернігова райдержадміністрацією та громадською радою при РДА, а також до народного депутата А.Євлахова. Жителі сіл продовжують і самі звертатися зі своєю проблемою до депутатів всіх рівнів, просять допомогти.
Як вирішиться проблема - покаже час, але він у цьому випадку не на користь селян.
Лариса МАРТИНЕНКО
Спочатку цей рейс був щоденним, згодом здійснювався тільки на вихідних, а тепер зовсім нема. «Ми їздили цим автобусом до лікарні, до обласного центру, добиралися на навчання студенти з наших сіл. А тепер що? Зі Сновська маршрутка приватного перевізника О.Кухаренка їздить лише по вівторках та п’ятницях. У неділю нема можливості виїхати з сіл взагалі. Що робить влада з відновлення рейсу?»
Щоб розібратися в ситуації, ми звернулися до управління розвитку промисловості, транспорту і зв’язку Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, яке укладає угоди на здійснення перевезень по області. Нам зазначили, що між перевізником П.Козловським, який обслуговував маршрут на Клюси, та Чернігівською ОДА договір дійсний до 01.04.2019 року.
Проте у телефонній розмові перевізник розповів, що він змушений був достроково припинити поїздки через збитковість рейсу (малий пасажиропотік та зростання вартості пального) і через незадовільний стан доріг, які, починаючи від Нових Борович і до самих Клюсів, не бачили у цьому році навіть ямкового ремонту.
Траса Т-2518, яка веде на Клюси, відноситься до доріг державного значення, тож і ремонтуватися вона повинна не за кошти місцевого, а обласного чи державного бюджету.
Письмові звернення щодо сприяння виділення коштів на ремонт траси Т-2518 і відновлення життєво необхідного рейсу для сільських мешканців були направлені до Чернігова райдержадміністрацією та громадською радою при РДА, а також до народного депутата А.Євлахова. Жителі сіл продовжують і самі звертатися зі своєю проблемою до депутатів всіх рівнів, просять допомогти.
Як вирішиться проблема - покаже час, але він у цьому випадку не на користь селян.
Лариса МАРТИНЕНКО
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