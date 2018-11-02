Чужих дітей не буває

Зараз дуже часто на розглядах в судах знаходяться справи щодо осіб, котрі мають заборгованість по сплаті аліментів.
Нагадаємо, що за несплату аліментів законодавством передбачено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Вони полягають в оплатній праці на роботах, котрі визначаються місцевим самоврядуванням (8 годин на день). Зароблені кошти перераховуються дітям. У разі ухилення від робіт законодавством передбачено заміну суспільно корисних робіт арештом.
Ігор Шуляк, начальник Сновського районного сектора філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області
Нагадаємо, що за несплату аліментів законодавством передбачено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Вони полягають в оплатній праці на роботах, котрі визначаються місцевим самоврядуванням (8 годин на день). Зароблені кошти перераховуються дітям. У разі ухилення від робіт законодавством передбачено заміну суспільно корисних робіт арештом.
Ігор Шуляк, начальник Сновського районного сектора філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області
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