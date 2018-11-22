ЗАПИТАННЯ ДО ВЛАДИ

1. У Сновську є багато згарених будинків, які псують вигляд міста.
Які заходи вживає керівництво громади для наведення порядку з цього питання?
2. По вул. Лермонтова у Сновську є аварійні колодязі. Чи має намір міська рада навести порядок з такими колодязями, бо вони створюють загрозу для безпеки дітей?
3. На базарі у Сновську молочні продукти продаються просто з землі, з порушенням санітарних норм. Чи будуть нарешті створені належні умови для їх продажу?
З повагою – Галина ІСАЧЕНКО, депутат міської ради IV, V скликань, м.Сновськ
Які заходи вживає керівництво громади для наведення порядку з цього питання?
2. По вул. Лермонтова у Сновську є аварійні колодязі. Чи має намір міська рада навести порядок з такими колодязями, бо вони створюють загрозу для безпеки дітей?
3. На базарі у Сновську молочні продукти продаються просто з землі, з порушенням санітарних норм. Чи будуть нарешті створені належні умови для їх продажу?
З повагою – Галина ІСАЧЕНКО, депутат міської ради IV, V скликань, м.Сновськ
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