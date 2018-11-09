Мова єднає всіх

9 листопада в Україні щороку відзначається День української писемності та мови. Передусім, це свято для тих, хто любить, поважає та не цурається своєї рідної мови. Також за православним календарем – це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.
У Новоборовицькому НВК дев’яте листопада – особливий день. День, коли вся школа збирається разом, аби сказати теплі слова про рідну українську мову.
Олена Лобур (на фото), вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, намагається зробити для своїх учнів цей день не лише пізнавальним, але й цікавим та веселим. Це і не дивно, адже вчителює жінка вже 25 років, за які жодного разу не пошкодувала про обрану професію. Діти для неї – справжнє щастя. Саме вони надихають її, роблять робочий день позитивним та непередбачуваним.
– Традиційно цього дня наша школа долучається до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Учні та вчителі із задоволенням перевіряють свої знання з мови таким способом. Окрім диктанту, ми щороку випускаємо газету, присвячену цій даті. Відбувається і конкурс читців. Діти декламують поезію українських письменників, а дехто читає вірші власного написання, також проводимо вікторини та різноманітні конкурси. Головне – аби дітям було цікаво брати в них участь, - розповідає Олена Лобур.
Такі дати дуже важливі для сучасного українського суспільства. Вони допомагають згадати людям про одну з їх найбільших цінностей – мову. Та вкотре нагадують, що свою рідну мову потрібно плекати, любити та берегти.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
У Новоборовицькому НВК дев’яте листопада – особливий день. День, коли вся школа збирається разом, аби сказати теплі слова про рідну українську мову.
Олена Лобур (на фото), вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, намагається зробити для своїх учнів цей день не лише пізнавальним, але й цікавим та веселим. Це і не дивно, адже вчителює жінка вже 25 років, за які жодного разу не пошкодувала про обрану професію. Діти для неї – справжнє щастя. Саме вони надихають її, роблять робочий день позитивним та непередбачуваним.
– Традиційно цього дня наша школа долучається до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Учні та вчителі із задоволенням перевіряють свої знання з мови таким способом. Окрім диктанту, ми щороку випускаємо газету, присвячену цій даті. Відбувається і конкурс читців. Діти декламують поезію українських письменників, а дехто читає вірші власного написання, також проводимо вікторини та різноманітні конкурси. Головне – аби дітям було цікаво брати в них участь, - розповідає Олена Лобур.
Такі дати дуже важливі для сучасного українського суспільства. Вони допомагають згадати людям про одну з їх найбільших цінностей – мову. Та вкотре нагадують, що свою рідну мову потрібно плекати, любити та берегти.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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