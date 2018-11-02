Цінність в роботі – допомога людям

Свідченням високої оцінки ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин, тих, хто просто робить добро і налагоджує зв’язки, виявляє милосердя, є відзначення (у першу неділю листопада) Дня працівника соціальної сфери України. Наша розмова – із заступником начальника райуправління соцзахисту населення РДА Оленою Луц якраз і торкається тих реалій, у яких сьогодні перебуває соцсфера на Сновщині.
До речі, тут наразі працює 20 спеціалістів, які забезпечують виконання соціальних програм, спрямованих на покращення соціального обслуговування та забезпечення найбільш вразливих категорій громадян.
- Олено Миколаївно, будь ласка, уточніть ще раз, скільком людям ваша структура сприяє в отриманні допомоги. І якої?
- До управління звертаються люди з різними проблемними питаннями, і ми намагаємось в межах своїх повноважень допомогти їм. За 9 місяців 2018 року 1631 особа отримала державні соціальні допомоги, на виплату яких спрямовано 22,9 млн. грн.
Актуальним залишається питання призначення субсидій. За січень-вересень поточного року нараховано їх на суму 27,4 млн. грн. На житлово-комунальні послуги - на 20, 3 млн.грн.; на тверде паливо і скраплений газ - 7,1 млн. грн. На сьогоднішній день існує заборгованість по виплаті субсидії на тверде паливо та скраплений газ, яка виникла в зв’язку з недостатнім фінансуванням. Зараз управління веде роботу з питання призначення субсидії на опалювальний сезон 2018-2019 рр.
Також управління займається питанням соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримують 46 сімей, з початку року виплачено 515,8 тис. грн.
На обліку в управлінні перебуває 5767 осіб, які мають право на пільги. Пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 514 домогосподарств на суму 915,1 тис. грн.
Відповідно до районної цільової програми відшкодовано вартість проїзду 3 хворим з хронічною нирковою недостатністю на суму 17,7 тис. грн.
Проведено безоплатне поховання учасників бойових дій за рахунок коштів обласного бюджету 7 особам в розмірі 9,8 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі.
- А про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО що можете сказати?
- На обліку в нашому управлінні наразі перебуває 318 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За рахунок коштів державного бюджету нараховано та профінансовано компенсацій вартості продуктів харчування на суму 332,8 тис. грн. Забезпечено санаторно-курортними путівками 11 осіб на суму 75,0 тис. грн.
Обліковується 278 громадян, які безпосередню участь брали в антитерористичній операції, отримали статус учасника бойових дій. Їм надається 75% знижки при користуванні комунальними послугами. 3 особи отримали статус інваліда війни 3 групи, які користуються 100% знижкою при оплаті за користування комунальними послугами.
4 родинам загиблих військовослужбовців встановлено статус «Член сім’ї загиблого».
- Ну і хотілося, щоб люди знали про санаторно-курортні путівки, перенавчання учасників АТО.
- Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ми зареєстрували 12 учасників бойових дій, які брали участь в АТО, з початку року оздоровились 3 особи.
10 учасників антитерористичної операції пройшли професійне навчання за спеціальністю «Водій автотранспортних засобів», на що було спрямовано 55,5 тис.грн.
За цими сухими даними та великими обсягами роботи стоїть наш дружний колектив, який разом із пенсіонерами управління заслуговує на активне довголіття, достаток, витримку. Хай у всіх все буде добре!
А завершити свою розповідь хочу словами великого Івана Франка: «Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим». Ми і прагнемо так діяти.
– Дякую.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
До речі, тут наразі працює 20 спеціалістів, які забезпечують виконання соціальних програм, спрямованих на покращення соціального обслуговування та забезпечення найбільш вразливих категорій громадян.
- Олено Миколаївно, будь ласка, уточніть ще раз, скільком людям ваша структура сприяє в отриманні допомоги. І якої?
- До управління звертаються люди з різними проблемними питаннями, і ми намагаємось в межах своїх повноважень допомогти їм. За 9 місяців 2018 року 1631 особа отримала державні соціальні допомоги, на виплату яких спрямовано 22,9 млн. грн.
Актуальним залишається питання призначення субсидій. За січень-вересень поточного року нараховано їх на суму 27,4 млн. грн. На житлово-комунальні послуги - на 20, 3 млн.грн.; на тверде паливо і скраплений газ - 7,1 млн. грн. На сьогоднішній день існує заборгованість по виплаті субсидії на тверде паливо та скраплений газ, яка виникла в зв’язку з недостатнім фінансуванням. Зараз управління веде роботу з питання призначення субсидії на опалювальний сезон 2018-2019 рр.
Також управління займається питанням соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримують 46 сімей, з початку року виплачено 515,8 тис. грн.
На обліку в управлінні перебуває 5767 осіб, які мають право на пільги. Пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 514 домогосподарств на суму 915,1 тис. грн.
Відповідно до районної цільової програми відшкодовано вартість проїзду 3 хворим з хронічною нирковою недостатністю на суму 17,7 тис. грн.
Проведено безоплатне поховання учасників бойових дій за рахунок коштів обласного бюджету 7 особам в розмірі 9,8 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі.
- А про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО що можете сказати?
- На обліку в нашому управлінні наразі перебуває 318 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За рахунок коштів державного бюджету нараховано та профінансовано компенсацій вартості продуктів харчування на суму 332,8 тис. грн. Забезпечено санаторно-курортними путівками 11 осіб на суму 75,0 тис. грн.
Обліковується 278 громадян, які безпосередню участь брали в антитерористичній операції, отримали статус учасника бойових дій. Їм надається 75% знижки при користуванні комунальними послугами. 3 особи отримали статус інваліда війни 3 групи, які користуються 100% знижкою при оплаті за користування комунальними послугами.
4 родинам загиблих військовослужбовців встановлено статус «Член сім’ї загиблого».
- Ну і хотілося, щоб люди знали про санаторно-курортні путівки, перенавчання учасників АТО.
- Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ми зареєстрували 12 учасників бойових дій, які брали участь в АТО, з початку року оздоровились 3 особи.
10 учасників антитерористичної операції пройшли професійне навчання за спеціальністю «Водій автотранспортних засобів», на що було спрямовано 55,5 тис.грн.
За цими сухими даними та великими обсягами роботи стоїть наш дружний колектив, який разом із пенсіонерами управління заслуговує на активне довголіття, достаток, витримку. Хай у всіх все буде добре!
А завершити свою розповідь хочу словами великого Івана Франка: «Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим». Ми і прагнемо так діяти.
– Дякую.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий