В онкодиспансері проведена «ювелірна» ортопедична операція

Хірурги відділення пухлин голови, шиї та відновлювальної хірургії Чернігівського обласного онкологічного диспансеру провели надскладне оперативне втручання. Пацієнтові зі злоякісною пухлиною лопатки попри всі показання до видалення верхньої кінцівки руку зберегти все ж таки вдалося. Оперативне втручання тривало майже чотири години. Рятували життя 53-річному працездатному чоловіку зі Сновського району. З підозрою на онкозахворювання його направив до онкодиспансеру сімейний лікар районої лікарні. І вчасно…
Як розповів завідувач відділення Олександр Колотило (на фото), в умовах онкодиспансеру пацієнту була проведена комп’ютерна томографія. У результаті дослідження з’ясувалося, що лопатка була вся зруйнована – зайнята пухлиною, яка проростала із кістки в м’які тканини надключичної області. Чоловікові виконана міжлопаткова грудна резекція лопатки надключичної області, яка включала в собі видалення пухлини разом із лопаткою. Видалена пухлина розміром із саму лопатку – 15 х 8 см.
– У принципі були всі медичні показання до видалення верхньої кінцівки. Адже ключиця, лопатка і головка плечової кістки між собою пов’язані. Втім пацієнт відмовився від видалення верхньої кінцівки. Тож хірурги зробили все можливе, щоб зберегти руку. На жаль, рухова функція кінцівки не збережена, тому що вона здійснюється за рахунок нервів і м’язів. А всі м’язи, які кріпляться до головки, були відсічені, – розповідає хірург. – Операція вкрай складна технічно, тому що здійснюється двійний доступ – з боку передньої поверхні грудної клітини, другий – зі зворотної сторони. Тому доводилося перевертати пацієнта двічі – зі спини на живіт, і знову – на спину. До того ж треба було зберегти всі сплетіння, всі судини, які живлять верхню кінцівку.
На сьогодні післяопераційний період триває досить добре. Патологія кісток складає приблизно 2% від усіх злоякісних пухлин.
КЛПЗ «Чернігівський обласний онкодиспансер»
Як розповів завідувач відділення Олександр Колотило (на фото), в умовах онкодиспансеру пацієнту була проведена комп’ютерна томографія. У результаті дослідження з’ясувалося, що лопатка була вся зруйнована – зайнята пухлиною, яка проростала із кістки в м’які тканини надключичної області. Чоловікові виконана міжлопаткова грудна резекція лопатки надключичної області, яка включала в собі видалення пухлини разом із лопаткою. Видалена пухлина розміром із саму лопатку – 15 х 8 см.
– У принципі були всі медичні показання до видалення верхньої кінцівки. Адже ключиця, лопатка і головка плечової кістки між собою пов’язані. Втім пацієнт відмовився від видалення верхньої кінцівки. Тож хірурги зробили все можливе, щоб зберегти руку. На жаль, рухова функція кінцівки не збережена, тому що вона здійснюється за рахунок нервів і м’язів. А всі м’язи, які кріпляться до головки, були відсічені, – розповідає хірург. – Операція вкрай складна технічно, тому що здійснюється двійний доступ – з боку передньої поверхні грудної клітини, другий – зі зворотної сторони. Тому доводилося перевертати пацієнта двічі – зі спини на живіт, і знову – на спину. До того ж треба було зберегти всі сплетіння, всі судини, які живлять верхню кінцівку.
На сьогодні післяопераційний період триває досить добре. Патологія кісток складає приблизно 2% від усіх злоякісних пухлин.
КЛПЗ «Чернігівський обласний онкодиспансер»
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