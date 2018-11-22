Розмір своєї субсидії можна буде дізнатися на сайті

Уряд вдосконалив умови оформлення державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.
З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу: сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік складає до 2500 гривень за голову.
Субсидію на загальних умовах можуть отримати і ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з вини роботодавця.
Право на допомогу мають ті родини, опалювальна (не загальна площа) житла яких не перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м для індивідуального будинку.
На понаднормову площу (але не більше ніж 30% від норми) мають право громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію має право призначити відповідна комісія.
Про обов’язковий платіж
З 1 жовтня 2018 року субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги, якщо вона менша обсягу обов’язкового платежу. Наприклад, якщо розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень.
Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати: безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу (комісія з питань призначення житлових субсидій має право прийняти позитивне для заявника рішення); безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості; громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально (тоді субсидію в Україні домогоподарство, де зареєстрована така особа, має змогу отримати на загальних умовах).
Якщо субсидію на новий 2018-2019 рік уже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення розрахує автоматично, без повторного звернення з документами. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, розмір своєї субсидії можна буде дізнатися он-лайн на сайті subsidii.ioc.gov.ua.
З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу: сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік складає до 2500 гривень за голову.
Субсидію на загальних умовах можуть отримати і ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з вини роботодавця.
Право на допомогу мають ті родини, опалювальна (не загальна площа) житла яких не перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м для індивідуального будинку.
На понаднормову площу (але не більше ніж 30% від норми) мають право громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію має право призначити відповідна комісія.
Про обов’язковий платіж
З 1 жовтня 2018 року субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги, якщо вона менша обсягу обов’язкового платежу. Наприклад, якщо розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень.
Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати: безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу (комісія з питань призначення житлових субсидій має право прийняти позитивне для заявника рішення); безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості; громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально (тоді субсидію в Україні домогоподарство, де зареєстрована така особа, має змогу отримати на загальних умовах).
Якщо субсидію на новий 2018-2019 рік уже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення розрахує автоматично, без повторного звернення з документами. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, розмір своєї субсидії можна буде дізнатися он-лайн на сайті subsidii.ioc.gov.ua.
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