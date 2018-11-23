пятница, 23 ноября 2018 г.

Дружбу не стирають ні час, ні кордони

У те, що справжня дружба і бажання підставляти плече не шліфуюються ні часом, ні кордонами,  довів минулотижневий візит до Кучинівки італійського мецената Фабриціо.
До речі, цей волонтер охопив своїм благодійництвом й інші місця Чернігівщини, але найбільше село у нашому (поки що!) районі облюбував чи не найбільше.
Італієць Фабриціо під час візиту в село з ученицею 9-го класу Кучинівської школи Катериною Семенчук.



Із Бориспільського аеропорту він найняв до села велику білу іномарку, об’їздивши нею домівки тих діток, які вже незабаром, на новорічних канікулах, опиняться на відпочинку в сонячній Італії. Шістьом щасливчикам з числа малозабезпечених родин пан Фабриціо відразу й квитки на авіарейси вручив, й інші гостинці віддав.
Не забув він і про шкільну їдальню, куди разом з іншими друзями своєї країни заходив минулої весни.
Тоді було обіцяно сприяння у проведенні і поточного ремонту, і придбанні інших необхідних речей.
Словом, сказане залишилось не віднесеним вітром, а перетвореним у реальні діїї. Результат, віриться, вже не за горами. Ми про нього розкажемо обов’язково. Для цього треба бути із «Променем» і чекати свіжих новин.
  Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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