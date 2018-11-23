Дружбу не стирають ні час, ні кордони

У те, що справжня дружба і бажання підставляти плече не шліфуюються ні часом, ні кордонами, довів минулотижневий візит до Кучинівки італійського мецената Фабриціо.
До речі, цей волонтер охопив своїм благодійництвом й інші місця Чернігівщини, але найбільше село у нашому (поки що!) районі облюбував чи не найбільше.
Із Бориспільського аеропорту він найняв до села велику білу іномарку, об’їздивши нею домівки тих діток, які вже незабаром, на новорічних канікулах, опиняться на відпочинку в сонячній Італії. Шістьом щасливчикам з числа малозабезпечених родин пан Фабриціо відразу й квитки на авіарейси вручив, й інші гостинці віддав.
Не забув він і про шкільну їдальню, куди разом з іншими друзями своєї країни заходив минулої весни.
Тоді було обіцяно сприяння у проведенні і поточного ремонту, і придбанні інших необхідних речей.
Словом, сказане залишилось не віднесеним вітром, а перетвореним у реальні діїї. Результат, віриться, вже не за горами. Ми про нього розкажемо обов’язково. Для цього треба бути із «Променем» і чекати свіжих новин.
Олена КОМПАНЕЦЬ
До речі, цей волонтер охопив своїм благодійництвом й інші місця Чернігівщини, але найбільше село у нашому (поки що!) районі облюбував чи не найбільше.
Із Бориспільського аеропорту він найняв до села велику білу іномарку, об’їздивши нею домівки тих діток, які вже незабаром, на новорічних канікулах, опиняться на відпочинку в сонячній Італії. Шістьом щасливчикам з числа малозабезпечених родин пан Фабриціо відразу й квитки на авіарейси вручив, й інші гостинці віддав.
Не забув він і про шкільну їдальню, куди разом з іншими друзями своєї країни заходив минулої весни.
Тоді було обіцяно сприяння у проведенні і поточного ремонту, і придбанні інших необхідних речей.
Словом, сказане залишилось не віднесеним вітром, а перетвореним у реальні діїї. Результат, віриться, вже не за горами. Ми про нього розкажемо обов’язково. Для цього треба бути із «Променем» і чекати свіжих новин.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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