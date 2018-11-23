Батьки Максима побували в Маріуполі

31 жовтня 503-тій окремий батальйон морської піхоти, який дислокується в Маріуполі, відзначав свою першу річницю з дня формування. У ньому служив наш земляк – старший матрос Максим Авдієнко. Він був одним з 18-ох чоловіків, які загинули там, захищаючи кордон України. Всіх їхніх матерів з нагоди річниці командир батальйону майор Вадим Сухаревський запросив у Маріуполь для вшанування пам’яті. Батьки загиблого земляка - Тетяна та Олександр Авдієнки теж побували там. На урочистому параді їм було вручено посмертно нагороду за сина.
Тетяна (на фото) розповідає, що разом з чоловіком вони спілкувалися з бойовими побратимами Максима, які продовжують службу в батальйоні. Для батьків загиблих воїнів організували поминальний обід, екскурсію Маріуполем та морським узбережжям, де розташовані військові частини. Вразило всіх, хто приїхав у зону ООС, розбите містечко Сартана, де стоять пустками розвалені будинки. Перебували вони у військовій частині 4 дні, розміщеній у колишній школі-інтернаті. На завершення поїздки, керівництво батальйону пообіцяло підтримувати зв`язок і надалі з батьками загиблих воїнів. І як писав «Промінь», Олександр Авдієнко твердо вирішив іти служити саме в частину, де перебував його син Максим.
21 листопада, у День революції гідності, міський голова Олександр Медведьов, його перший заступник Іван Орда, в.о. старост Займища та Гірська вшанували пам’ять загиблих на сході країни земляків - Юрія Костюченка та Максима Авдієнка і поклали квіти на могили солдат.
Лариса МАРТИНЕНКО
Тетяна (на фото) розповідає, що разом з чоловіком вони спілкувалися з бойовими побратимами Максима, які продовжують службу в батальйоні. Для батьків загиблих воїнів організували поминальний обід, екскурсію Маріуполем та морським узбережжям, де розташовані військові частини. Вразило всіх, хто приїхав у зону ООС, розбите містечко Сартана, де стоять пустками розвалені будинки. Перебували вони у військовій частині 4 дні, розміщеній у колишній школі-інтернаті. На завершення поїздки, керівництво батальйону пообіцяло підтримувати зв`язок і надалі з батьками загиблих воїнів. І як писав «Промінь», Олександр Авдієнко твердо вирішив іти служити саме в частину, де перебував його син Максим.
21 листопада, у День революції гідності, міський голова Олександр Медведьов, його перший заступник Іван Орда, в.о. старост Займища та Гірська вшанували пам’ять загиблих на сході країни земляків - Юрія Костюченка та Максима Авдієнка і поклали квіти на могили солдат.
Лариса МАРТИНЕНКО
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