пятница, 23 ноября 2018 г.

Батьки Максима побували в Маріуполі

31 жовтня 503-тій  окремий батальйон морської піхоти, який дислокується в Маріуполі, відзначав свою першу річницю з дня формування. У ньому служив наш земляк –  старший матрос Максим Авдієнко. Він був одним з 18-ох чоловіків, які загинули там, захищаючи кордон України. Всіх їхніх матерів з нагоди річниці командир  батальйону майор Вадим Сухаревський запросив у Маріуполь для вшанування пам’яті.  Батьки загиблого земляка - Тетяна та Олександр Авдієнки теж побували там. На урочистому параді  їм було вручено посмертно нагороду за сина.



Тетяна (на фото) розповідає, що разом з чоловіком вони спілкувалися з бойовими побратимами Максима, які продовжують службу в батальйоні. Для батьків загиблих воїнів організували поминальний обід,  екскурсію Маріуполем та морським узбережжям, де розташовані військові частини.  Вразило всіх, хто приїхав у зону ООС, розбите містечко Сартана, де стоять пустками розвалені будинки. Перебували вони у військовій частині 4 дні, розміщеній у колишній школі-інтернаті. На завершення поїздки, керівництво батальйону пообіцяло підтримувати зв`язок і надалі з батьками загиблих воїнів. І як писав «Промінь», Олександр Авдієнко твердо вирішив іти служити саме в частину, де перебував його син Максим.


21 листопада, у День революції гідності, міський голова Олександр Медведьов, його перший заступник Іван Орда, в.о. старост Займища та Гірська вшанували пам’ять загиблих на сході країни земляків - Юрія Костюченка та Максима Авдієнка і  поклали квіти на могили солдат.


Лариса МАРТИНЕНКО

Автор: на
Ярлыки:

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