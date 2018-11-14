Порядок видалення дерев у населених пунктах затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
Що стосується видалення дерев на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності: насадження (видалення) дерев на присадибній ділянці здійснюється за рішенням самого власника, користувача земельної ділянки, без згоди відповідних служб та без сплати їх відновної вартості. Навіть якщо та земельна ділянка, на якій розташовані житловий будинок і господарчі будівлі, тобто земельна ділянка являється присадибною не приватизована, зрізати дерева може господар на свій власний розсуд. Але якщо є якісь сумніви, то все-таки краще звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, де можуть дати відповідь на питання, чи можна зрізати певне насадження без відповідного дозволу на це.
Якщо дерево росте за межами присадибної земельної ділянки, наприклад біля паркану, у такому випадку видалення дерев здійснюється за рішенням виконавчого органу міської, селищної, сільської ради. Для цього особа, яка хоче зрізати зелені насадження, повинна звернутися до вище зазначених органів із заявою, а відповідна комісія, в складі якої і заявник, вивчає це питання, складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, і видає заявнику копію рішення. У рішенні вказується і сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. Тож без грошей таку дію не завжди можна зробити.
За зрізання дерев заявник не у всіх випадках повинен сплатити відновну вартість зелених насаджень. Так, згідно постанови КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» сплата не проводиться: під час реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою; знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев (тобто з пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 см; ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту; відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами; досягнення деревом вікової межі тощо. Без сплати відновної вартості здійснюється видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці за рішенням власника (користувача) земельної ділянки.
За незаконно зрізане дерево у межах населеного пункту, тобто без відповідного дозволу, передбачена адміністративна відповідальність, у вигляді штрафу. Також здійснюється відшкодування збитків залежно від діаметру пня незаконно зрізаного дерева.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103
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