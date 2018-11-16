17 листопада студенти відзначатимуть одне із своїх найулюбленіших свят - День студента. Безтурботність, розваги, друзі, веселі компанії, цікаві заходи – все це асоціюється у нас із найкращою порою в житті кожної людини –студентськими роками.
«Промінь» поцікавився, про що мріють сучасні студенти Сновщини та чи святкуватимуть вони це свято цього року?
Олександр Коноваленко, Сумський національний аграрний університет, 3 курс.
– Особисто для мене зараз в пріоритеті добре скласти сесію. Мабуть, це і є моєю мрією в найближчий час. Якщо ж подумати більш масштабно, то мрію знайти хорошу роботу з достойною заробітною платнею. Не виключаю і поїздки за кордон, адже там заробити на життя можна набагато швидше.
Святкувати цей день буду разом зі своїми друзями. Тим паче, що припадає воно цього року на вихідні дні.
Вікторія Коваль, Козелецький коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного університету, 2 курс.
– Мрію стати кваліфікованим спеціалістом у своїй сфері. Я точно знаю, що професія, яку я обрала, стовідсотково моя. Мені подобається у ній абсолютно все, тому і вчитися легко та дуже цікаво. Після закінчення навчання мрію отримати роботу виключно за своєю спеціальністю. Звичайно, хочеться, щоб і умови, і заробітна плата були достойними.
Святкувати буду обов’язково. Вважаю, що кожен студент цього дня має відпочити та відволіктися від щоденних занять та навантажень.
Софія Середа, Коледж економіки та технологій ЧНТУ, 3 курс.
– Зовсім скоро я закінчу навчання в коледжі. Далі – обов’язково здобуватиму вищу освіту, після отримання якої мрію працювати за своєю спеціальністю. Тому дуже хочеться, щоб студенти мали хоч якусь гарантію працевлаштування без досвіду роботи.
Ще мрію про пільговий проїзд для студентів у громадському транспорті, про високу стипендію та, звісно ж, про вдале складання сесії.
День студента я святкую вже третій рік поспіль у тісному колі друзів-одногрупників.
Сергій Пархоменко, Сновське ВПУЛГ, 1 курс.
– Перш за все, мрію отримати якісну та хорошу освіту. Тому зараз особливо важливо добре скласти сесію, тим паче, що вона у мене перша. Хоч я ще тільки на першому курсі, але вже думаю про те, де можна працевлаштуватися з гідними умовами праці.
Скоріш за все, День студента святкуватиму разом зі своїми друзями та одногрупниками, для яких це свято також перше.
Дарина Козлова, Новгород-Сіверське медичне училище, 1 курс.
– Свій перший День студента святкуватиму стовідсотково разом зі своїми одногрупниками. Час, проведений разом, дасть змогу нам краще познайомитися та дізнатися одне про одного.
У подальшому я хочу працювати у галузі медицини, адже це, як на мене – найважливіша сфера. Тому і мрію я стати справжнім професіоналом у своїй справі, адже саме від медиків залежить здоров’я та життя людини.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
«Промінь» поцікавився, про що мріють сучасні студенти Сновщини та чи святкуватимуть вони це свято цього року?
Олександр Коноваленко, Сумський національний аграрний університет, 3 курс.
– Особисто для мене зараз в пріоритеті добре скласти сесію. Мабуть, це і є моєю мрією в найближчий час. Якщо ж подумати більш масштабно, то мрію знайти хорошу роботу з достойною заробітною платнею. Не виключаю і поїздки за кордон, адже там заробити на життя можна набагато швидше.
Святкувати цей день буду разом зі своїми друзями. Тим паче, що припадає воно цього року на вихідні дні.
Вікторія Коваль, Козелецький коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного університету, 2 курс.
– Мрію стати кваліфікованим спеціалістом у своїй сфері. Я точно знаю, що професія, яку я обрала, стовідсотково моя. Мені подобається у ній абсолютно все, тому і вчитися легко та дуже цікаво. Після закінчення навчання мрію отримати роботу виключно за своєю спеціальністю. Звичайно, хочеться, щоб і умови, і заробітна плата були достойними.
Святкувати буду обов’язково. Вважаю, що кожен студент цього дня має відпочити та відволіктися від щоденних занять та навантажень.
Софія Середа, Коледж економіки та технологій ЧНТУ, 3 курс.
– Зовсім скоро я закінчу навчання в коледжі. Далі – обов’язково здобуватиму вищу освіту, після отримання якої мрію працювати за своєю спеціальністю. Тому дуже хочеться, щоб студенти мали хоч якусь гарантію працевлаштування без досвіду роботи.
Ще мрію про пільговий проїзд для студентів у громадському транспорті, про високу стипендію та, звісно ж, про вдале складання сесії.
День студента я святкую вже третій рік поспіль у тісному колі друзів-одногрупників.
Сергій Пархоменко, Сновське ВПУЛГ, 1 курс.
– Перш за все, мрію отримати якісну та хорошу освіту. Тому зараз особливо важливо добре скласти сесію, тим паче, що вона у мене перша. Хоч я ще тільки на першому курсі, але вже думаю про те, де можна працевлаштуватися з гідними умовами праці.
Скоріш за все, День студента святкуватиму разом зі своїми друзями та одногрупниками, для яких це свято також перше.
Дарина Козлова, Новгород-Сіверське медичне училище, 1 курс.
– Свій перший День студента святкуватиму стовідсотково разом зі своїми одногрупниками. Час, проведений разом, дасть змогу нам краще познайомитися та дізнатися одне про одного.
У подальшому я хочу працювати у галузі медицини, адже це, як на мене – найважливіша сфера. Тому і мрію я стати справжнім професіоналом у своїй справі, адже саме від медиків залежить здоров’я та життя людини.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
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