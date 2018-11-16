Робота пошти: проблеми і позитив

Головна пошта країни, як себе позиціонує ПАТ «Укрпошта», на жаль, поки що працює не ідеально.
До редакції мало не щодня звертаються наші читачі з наріканнями на роботу пошти: Кучинівка, Хотуничі, Чепелів, Камка, Жовідь… І це тільки на цьому тижні.
Перша проблема. Газети доставляються не вчасно й іноді на всіх, хто виписав їх, не вистачає. Але чому? Видавці редакції замовляють тираж чітко за кількістю передплатників. Але не завжди потрібну кількість газет пошта довозить до сіл. Чіткої відповіді на запитання, куди вони їх дівають, ми не отримали.
Друга проблема. Платежі за електроенергію, телефон та газопостачання, які селяни здійснюють у пересувних поштових відділеннях зв’язку, проходять теж із запізненням і тоді у споживачів послуг в квитанціях іде заборгованість.
Третя проблема. Жителі сіл скаржаться на те, що у пересувних відділеннях не те що вибору товару повсякденного попиту нема, як обіцяли реформатори, а нема навіть суто поштових товарів - конвертів, марок і листівок! Посилку чи рекомендований лист селянам відправити теж не завжди вдається, бо іноді нові працівники пошти не знають як це зробити. Невже їх цьому не вчили перед тим, як брали на роботу? А ще не завжди листоноші пропонують людям передплатити друковані видання.
Проте, незважаючи на сумну картину, є й позитивні приклади роботи. Найменше проблем з доставкою преси та кореспонденції, у порівнянні з іншими селами району - у Петрівці, Гвоздиківці та Старих Боровичах. Не відчули погіршення від реформи і жителі самого Сновська, їм, як і раніше, періодику та листи доставляють вчасно. Тож, сподіваємося, ситуація на краще зміниться незабаром і по всій Сновщині.
Дорогі наші читачі! Не полишайте «Промінь» і передплатіть його на наступний рік. Саме у найближчій до вас газеті ви дізнаєтеся про місцеві новини, вітаєте своїх рідних зі святами, берете участь у конкурсах, організованих редакцією, тощо. А ще, завдяки передплаті, ви можете ДВІЧІ виграти подарунки - від ТОВ «Промінь-Медіа» (умови акції ми постійно друкуємо на стор. 1) і від Укрпошти (треба заповнити спеціальну анкету і ви маєте можливість отримати плед, настільну лампу, термочашку або гамак). Для вашої зручності! Виріжте поданий нижче бланк, заповніть його і оформіть передплату у листоноші чи відділенні зв’язку. У селах, до речі, бланки можна занести у будь-який день до сільради. Начальник пересувного відділення під час прибуття в село забере їх і завітає до вас додому для оформлення передплати.
Лариса МАРТИНЕНКО
До редакції мало не щодня звертаються наші читачі з наріканнями на роботу пошти: Кучинівка, Хотуничі, Чепелів, Камка, Жовідь… І це тільки на цьому тижні.
Перша проблема. Газети доставляються не вчасно й іноді на всіх, хто виписав їх, не вистачає. Але чому? Видавці редакції замовляють тираж чітко за кількістю передплатників. Але не завжди потрібну кількість газет пошта довозить до сіл. Чіткої відповіді на запитання, куди вони їх дівають, ми не отримали.
Друга проблема. Платежі за електроенергію, телефон та газопостачання, які селяни здійснюють у пересувних поштових відділеннях зв’язку, проходять теж із запізненням і тоді у споживачів послуг в квитанціях іде заборгованість.
Третя проблема. Жителі сіл скаржаться на те, що у пересувних відділеннях не те що вибору товару повсякденного попиту нема, як обіцяли реформатори, а нема навіть суто поштових товарів - конвертів, марок і листівок! Посилку чи рекомендований лист селянам відправити теж не завжди вдається, бо іноді нові працівники пошти не знають як це зробити. Невже їх цьому не вчили перед тим, як брали на роботу? А ще не завжди листоноші пропонують людям передплатити друковані видання.
Проте, незважаючи на сумну картину, є й позитивні приклади роботи. Найменше проблем з доставкою преси та кореспонденції, у порівнянні з іншими селами району - у Петрівці, Гвоздиківці та Старих Боровичах. Не відчули погіршення від реформи і жителі самого Сновська, їм, як і раніше, періодику та листи доставляють вчасно. Тож, сподіваємося, ситуація на краще зміниться незабаром і по всій Сновщині.
Дорогі наші читачі! Не полишайте «Промінь» і передплатіть його на наступний рік. Саме у найближчій до вас газеті ви дізнаєтеся про місцеві новини, вітаєте своїх рідних зі святами, берете участь у конкурсах, організованих редакцією, тощо. А ще, завдяки передплаті, ви можете ДВІЧІ виграти подарунки - від ТОВ «Промінь-Медіа» (умови акції ми постійно друкуємо на стор. 1) і від Укрпошти (треба заповнити спеціальну анкету і ви маєте можливість отримати плед, настільну лампу, термочашку або гамак). Для вашої зручності! Виріжте поданий нижче бланк, заповніть його і оформіть передплату у листоноші чи відділенні зв’язку. У селах, до речі, бланки можна занести у будь-який день до сільради. Начальник пересувного відділення під час прибуття в село забере їх і завітає до вас додому для оформлення передплати.
Лариса МАРТИНЕНКО
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