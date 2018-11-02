Зона відпочинку «Герасимове озеро» - оживає

За словами директора ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександра Скорохода, він і його земляки охоче включаються в роботу по очищенню та поглибленню водойми під назвою «Герасимове озеро», беручи участь у низці підготовчих заходів. А це і спецтехніка, і залучення працівників підприємства, і власні дії…
Не залишився осторонь доброї справи депутат облради Григорій Божок, посприявши у виділенні з обласного бюджету коштів на проведення робіт. А загалом за цю справу бралися десятки небайдужих мешканців громади. «Променю» вдалося з’ясувати, що серед них в.о. старост Займища і Великого Щимеля Андрій Ларченко й Борис Добродій, а також Володимир М’ятенко, Микола Білогуб, Ярослав Крот, Віктор Руденок, Микола Говоров, Максим та Олег Мозоль, Ігор Семко, Роман та Павло Огарков, Дмитро Орда, Леонід Корінь та інші. Свої дужі плечі у наведенні порядку на рідній землі продовжують підставляти депутат Сергій Виблов, п/п Сергій Тєлєгін, Віктор Самончев.
Словом, є всі підстави сподіватися, що коли за ідею взялася сильна команда – все буде доведено до кінця. І зацвіте знову різнобарв’ям посмішок оновлене озеро, будуть там і столики із лавочками, і дитячий куточок, і буде порядок. До речі, рибка у водоймі точно водиться.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Не залишився осторонь доброї справи депутат облради Григорій Божок, посприявши у виділенні з обласного бюджету коштів на проведення робіт. А загалом за цю справу бралися десятки небайдужих мешканців громади. «Променю» вдалося з’ясувати, що серед них в.о. старост Займища і Великого Щимеля Андрій Ларченко й Борис Добродій, а також Володимир М’ятенко, Микола Білогуб, Ярослав Крот, Віктор Руденок, Микола Говоров, Максим та Олег Мозоль, Ігор Семко, Роман та Павло Огарков, Дмитро Орда, Леонід Корінь та інші. Свої дужі плечі у наведенні порядку на рідній землі продовжують підставляти депутат Сергій Виблов, п/п Сергій Тєлєгін, Віктор Самончев.
Словом, є всі підстави сподіватися, що коли за ідею взялася сильна команда – все буде доведено до кінця. І зацвіте знову різнобарв’ям посмішок оновлене озеро, будуть там і столики із лавочками, і дитячий куточок, і буде порядок. До речі, рибка у водоймі точно водиться.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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