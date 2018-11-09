Служба допомоги людям

У першу неділю листопада традиційно в Україні вшановують працівників соціальної сфери. Їхня робота – це персональна, особистісна допомога тим, хто її потребує. Соціальні працівники іноді замінюють батьків для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а людям похилого віку та інвалідам – близьких. Робота соцпрацівника - це не тільки фізична допомога своїм підопічним. Це ще вміння вислухати, дати надію, допомогти вирішити проблему, захистити права.
На Сновщині у цій сфері трудиться 152 людини: в управлінні соцзахисту населення РДА, в центрі зайнятості, у терцентрі соцобслуговування (а це також і стаціонарне відділення в Нових Боровичах, і соцпрацівники у місті та кожному селі), у службах у справах дітей та сім`ї і молоді, у пенсійному фонді та фонді соцстраху. З нагоди професійного свята їх вітали у залі райдержадміністрації керівники району – голова РДА Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов. У своїх виступах вони наголосили, що соціальний захист – це один з головних напрямків політики держави, і подякували за терпіння, людяність і розуміння всім працівникам соціальної сфери.
А далі розпочалася найприємніша частина свята – вшанування і вручення почесних нагород тим, хто своєю щоденною працею піклується про інших та вкладає в це часточку своєї душі.
Валерій Радібеда оголосив Подяку Верховної Ради головному спеціалісту управління соцзахисту РДА Юлії Мурасі та вручив Почесну грамоту облдержадміністрації заступнику начальника УСЗН РДА Олені Луц. Почесними грамотами райдержадміністрації нагороджені головний спеціаліст УСЗН РДА Лариса Кислуха та заступник начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Наталія Васько. Подяки голови райдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили соцробітникам відділення соцдопомоги вдома Галині Репняк та Валентині Мотчаній та архіваріусу відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН Тетяні Коненко.
Олександр Медведьов нагородив Почесними грамотами міської ради молодшу медсестру стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання в с.Нові Боровичі Марину Криволап, соцробітника Наталію Кривенко, головного спеціаліста УСЗН Наталію Матвієнко та сторожа терцентру Леоніда Савосту. Подяку міського голови оголошено головному спеціалісту грошових виплат і компенсацій УСЗН Ірині Арендар.
До речі, у сусідів на Корюківщині з 25 жовтня ц.р. через настачу коштів на його фінансування закрито таке стаціонарне відділення, яке знаходилося у Холмах. Всіх підопічних відправили до Чернігівського геріатричного пансіонату.
Людмила Михайлівна Воробей вже понад чверть століття працює соцробітником у с.Гірськ. Нині в неї 13 підопічних, яким вона не тільки допомагає, а й знаходить хвилинку, щоб поспілкуватися, підтримати морально.
З вітальним словом до присутніх звернулася директор комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг)» міської ради Світлана Хоменко. Вона вручила Почесні грамоти своїм підлеглим - Наталії Полуді зі Смячі, Людмилі Воробей з Гірська та завідуючій стаціонарним відділенням для постійного або тимчасового проживання в с.Нові Боровичі Наталії Камишній. Сестрі-господині цього закладу Тетяні Камишній було оголошено Подяку Верховної Ради та вручено Почесну грамоту департаменту ОДА.
Гарний настрій і пісні запрошеним на завершення урочистостей подарували працівники Сновського будинку культури.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
На Сновщині у цій сфері трудиться 152 людини: в управлінні соцзахисту населення РДА, в центрі зайнятості, у терцентрі соцобслуговування (а це також і стаціонарне відділення в Нових Боровичах, і соцпрацівники у місті та кожному селі), у службах у справах дітей та сім`ї і молоді, у пенсійному фонді та фонді соцстраху. З нагоди професійного свята їх вітали у залі райдержадміністрації керівники району – голова РДА Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов. У своїх виступах вони наголосили, що соціальний захист – це один з головних напрямків політики держави, і подякували за терпіння, людяність і розуміння всім працівникам соціальної сфери.
А далі розпочалася найприємніша частина свята – вшанування і вручення почесних нагород тим, хто своєю щоденною працею піклується про інших та вкладає в це часточку своєї душі.
Валерій Радібеда оголосив Подяку Верховної Ради головному спеціалісту управління соцзахисту РДА Юлії Мурасі та вручив Почесну грамоту облдержадміністрації заступнику начальника УСЗН РДА Олені Луц. Почесними грамотами райдержадміністрації нагороджені головний спеціаліст УСЗН РДА Лариса Кислуха та заступник начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Наталія Васько. Подяки голови райдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм оголосили соцробітникам відділення соцдопомоги вдома Галині Репняк та Валентині Мотчаній та архіваріусу відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН Тетяні Коненко.
Олександр Медведьов нагородив Почесними грамотами міської ради молодшу медсестру стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання в с.Нові Боровичі Марину Криволап, соцробітника Наталію Кривенко, головного спеціаліста УСЗН Наталію Матвієнко та сторожа терцентру Леоніда Савосту. Подяку міського голови оголошено головному спеціалісту грошових виплат і компенсацій УСЗН Ірині Арендар.
До речі, у сусідів на Корюківщині з 25 жовтня ц.р. через настачу коштів на його фінансування закрито таке стаціонарне відділення, яке знаходилося у Холмах. Всіх підопічних відправили до Чернігівського геріатричного пансіонату.
Людмила Михайлівна Воробей вже понад чверть століття працює соцробітником у с.Гірськ. Нині в неї 13 підопічних, яким вона не тільки допомагає, а й знаходить хвилинку, щоб поспілкуватися, підтримати морально.
З вітальним словом до присутніх звернулася директор комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг)» міської ради Світлана Хоменко. Вона вручила Почесні грамоти своїм підлеглим - Наталії Полуді зі Смячі, Людмилі Воробей з Гірська та завідуючій стаціонарним відділенням для постійного або тимчасового проживання в с.Нові Боровичі Наталії Камишній. Сестрі-господині цього закладу Тетяні Камишній було оголошено Подяку Верховної Ради та вручено Почесну грамоту департаменту ОДА.
Гарний настрій і пісні запрошеним на завершення урочистостей подарували працівники Сновського будинку культури.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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