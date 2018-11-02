Якщо є час і сили –гроші у нас під ногами

У цій суперечливій думці, виявляється, є істина. І вона легко підтверджується людьми, котрі працюють наразі і у лісі, і на перебиранні польських грибів у приватного підприємця Світлани Скідан. Так, так «працюють», і слово це з’явилося не даремно, а усвідомлено.
Бо ж сходити, з’їздити на зорі, у гумових чобітках до лісу, а тоді погнути спину над грибними «горами» під навісом, то вже й не так просто, і то є велика, напружена робота. Копітка, виснажлива. Зате, якщо поставити мету – заробити, заробиш обов’язково. І непогано. Можна за день і чотириста, і п’ятсот, і навіть шістсот гривень до гаманця покласти. Живих грошей. Реальних і потрібних усім. Ну що зараз вирішиш із порожньою кишенею, як проживеш?
Сновчани охоче відгукуються на подібний варіант виживання, сприймаючи його адекватно, навіть із подякою. До організаторів, самого Господа. Що послав такі дари земні.
Щоправда, по гриби до лісу земляки їздять і для себе. Скільки рецептів приготування придумують і вишуковують, скільки фантазії і часу витрачають! Для декого ж гриби – звичайна насолода зустрічі з лісом, наповнений відпочинок. Своєрідний релакс. Приміром, Володимир Пінчук із Єнькової Рудні знає, як вони ростуть, де збирати, що із них далі виготовляти. Хазяїн він – прекрасний, успішний. Будь-яке діло йому до серця!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Бо ж сходити, з’їздити на зорі, у гумових чобітках до лісу, а тоді погнути спину над грибними «горами» під навісом, то вже й не так просто, і то є велика, напружена робота. Копітка, виснажлива. Зате, якщо поставити мету – заробити, заробиш обов’язково. І непогано. Можна за день і чотириста, і п’ятсот, і навіть шістсот гривень до гаманця покласти. Живих грошей. Реальних і потрібних усім. Ну що зараз вирішиш із порожньою кишенею, як проживеш?
Сновчани охоче відгукуються на подібний варіант виживання, сприймаючи його адекватно, навіть із подякою. До організаторів, самого Господа. Що послав такі дари земні.
Щоправда, по гриби до лісу земляки їздять і для себе. Скільки рецептів приготування придумують і вишуковують, скільки фантазії і часу витрачають! Для декого ж гриби – звичайна насолода зустрічі з лісом, наповнений відпочинок. Своєрідний релакс. Приміром, Володимир Пінчук із Єнькової Рудні знає, як вони ростуть, де збирати, що із них далі виготовляти. Хазяїн він – прекрасний, успішний. Будь-яке діло йому до серця!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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