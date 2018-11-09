пятница, 9 ноября 2018 г.

Акція «Я люблю передплату»

Укрпошта проводить  нову акцію для своїх клієнтів  -  «Я люблю передплату», яка проходить у рамках передплатної кампанії на 2019 рік. Кожен учасник акції  отримає можливість виграти подарунок для приємного читання – плед, настільну лампу,  термочашку,  гамак.

Для участі в акції необхідно: завітати до будь-якого відділення поштового зв’язку; оформити передплату на улюблені періодичні видання; до 15 грудня 2018 р.  заповнити анкету учасника акції.
Більш детально з умовами акції можна ознайомитись на сайті ПАТ «Укрпошта»  у розділі «Акції»  http://ukrposhta.ua/peredplata.html
Передплачуйте улюблені видання та вигравайте подарунки!
Автор: на

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