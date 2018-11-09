Акція «Я люблю передплату»

Укрпошта проводить нову акцію для своїх клієнтів - «Я люблю передплату», яка проходить у рамках передплатної кампанії на 2019 рік. Кожен учасник акції отримає можливість виграти подарунок для приємного читання – плед, настільну лампу, термочашку, гамак.
Для участі в акції необхідно: завітати до будь-якого відділення поштового зв’язку; оформити передплату на улюблені періодичні видання; до 15 грудня 2018 р. заповнити анкету учасника акції.
Більш детально з умовами акції можна ознайомитись на сайті ПАТ «Укрпошта» у розділі «Акції» http://ukrposhta.ua/peredplata.html
Передплачуйте улюблені видання та вигравайте подарунки!
Для участі в акції необхідно: завітати до будь-якого відділення поштового зв’язку; оформити передплату на улюблені періодичні видання; до 15 грудня 2018 р. заповнити анкету учасника акції.
Більш детально з умовами акції можна ознайомитись на сайті ПАТ «Укрпошта» у розділі «Акції» http://ukrposhta.ua/peredplata.html
Передплачуйте улюблені видання та вигравайте подарунки!
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