Борги за газ тепер є у всіх споживачів

За газ платитимемо ще більше. І не лише тому, що він подорожчав з 1 листопада на 23,8%. Як повідомила прес-служба ТОВ «Чернігівгаз Збут», починаючи з жовтня, платежі за побутовий газ приведено до стандартних умов. Тобто, за кожні використані 100 кубів блакитного палива за лічильником, вам дорахують ще від 1 до 5 кубів додатково.
Так буде по всій Україні, не лише на Чернігівщині. «На якій підставі?» - обуритеся ви. ТОВ «Чернігівгаз Збут» пояснює, що характерною властивістю природного газу є зменшення об`єму при охолодженні, а при нагріванні навпаки – збільшення. Побутовий лічильник не вимірює тиск та/або температуру газу. Тож, відповідно, його показання відображають об’єм спожитого газу в робочих умовах, а не стандартних: температура (t) = 20°С, тиск (P) = 760 мм рт. ст. Перерахунок об’єму природного газу, виміряного в робочих умовах, до стандартних (Vс ) здійснюється за формулою: Vс = V x К, де V - об’єм газу в робочих умовах, а К - коефіцієнт приведення до стандартних умов, затверджений методикою Мінпаливенерго.
Наприклад, лічильник показує, що ви спожили 200 кубів газу в жовтні. Ваш прилад обліку розташований в опалюваному приміщенні на відстані меншій, ніж 50 см від місця входу газопроводу в дім. В такому разі коефіцієнт приведення до стандартних умов для Чернігівщини у жовтні становитиме 1,02. Обчислюємо об’єм газу, за який маємо заплатити: 200 м куб. х 1,02 = 204 м куб. Отже, у результаті отримуємо на чотири додаткові куби більше, ніж показує прилад обліку.
Правові підстави рахувати газ за єдиним стандартом з`явилися кілька років тому, але побутові споживачі продовжували сплачувати обсяги газу, обчислені лічильниками, в робочих умовах.
«Більше 80% поставок газу «Чернігівгаз Збуту» припадає на опалювальний сезон, в зв`язку з чим збитки компанії зростають пропорційно зростанню споживання ресурсу. За три роки різниця між фактично спожитим, але не сплаченим мешканцями області газом сягнула 31,1 млн кубометрів, або 195,5 млн гривень, - поінформував директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста. – А застосування стандартних умов у всіх споживачів створить рівні умови обліку і зупинить подальше накопичення такого роду заборгованості». Підставою для виставлення оновлених рахунків стало прийняття Постанови Кабміну № 867, де однією з умов гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості «Чернігівгаз Збуту» перед НАК «Нафтогазом».
Отже, сновчанам у листопаді надійдуть рахунки (або їх вже зараз можна завантажити на сайті https://104.ua в особистому кабінеті), в яких об’єм газу за жовтень за показаннями індивідуального лічильника приведений до стандартних умов і вам нараховані додаткові куби. Також по кожному особовому рахунку в квитанціях буде зазначена інформація про те, скільки ви заборгували за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Газова компанія звертається до органів влади для зваженого і комплексного вирішення проблеми цих боргів. Інакше їх пред`являть до оплати нам – споживачам. Цікаво, а по якій ціні за куб рахуватимуть, якщо газ у грудні 2015 року коштував по 3,60 грн?
Наостанок хочеться зауважити: прикро, що наші лічильники не визначають не лише температуру й тиск, а й калорійність блакитного палива, яке постачається в наші оселі. Можливо, тоді ми платили б менше?
Лариса МАРТИНЕНКО
P.S. Додаткову інформацію можна отримати у ТОВ «Чернігівгаз Збут» за тел. 0(462)61-63-04 або 94-12-48.
Так буде по всій Україні, не лише на Чернігівщині. «На якій підставі?» - обуритеся ви. ТОВ «Чернігівгаз Збут» пояснює, що характерною властивістю природного газу є зменшення об`єму при охолодженні, а при нагріванні навпаки – збільшення. Побутовий лічильник не вимірює тиск та/або температуру газу. Тож, відповідно, його показання відображають об’єм спожитого газу в робочих умовах, а не стандартних: температура (t) = 20°С, тиск (P) = 760 мм рт. ст. Перерахунок об’єму природного газу, виміряного в робочих умовах, до стандартних (Vс ) здійснюється за формулою: Vс = V x К, де V - об’єм газу в робочих умовах, а К - коефіцієнт приведення до стандартних умов, затверджений методикою Мінпаливенерго.
Наприклад, лічильник показує, що ви спожили 200 кубів газу в жовтні. Ваш прилад обліку розташований в опалюваному приміщенні на відстані меншій, ніж 50 см від місця входу газопроводу в дім. В такому разі коефіцієнт приведення до стандартних умов для Чернігівщини у жовтні становитиме 1,02. Обчислюємо об’єм газу, за який маємо заплатити: 200 м куб. х 1,02 = 204 м куб. Отже, у результаті отримуємо на чотири додаткові куби більше, ніж показує прилад обліку.
Правові підстави рахувати газ за єдиним стандартом з`явилися кілька років тому, але побутові споживачі продовжували сплачувати обсяги газу, обчислені лічильниками, в робочих умовах.
«Більше 80% поставок газу «Чернігівгаз Збуту» припадає на опалювальний сезон, в зв`язку з чим збитки компанії зростають пропорційно зростанню споживання ресурсу. За три роки різниця між фактично спожитим, але не сплаченим мешканцями області газом сягнула 31,1 млн кубометрів, або 195,5 млн гривень, - поінформував директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста. – А застосування стандартних умов у всіх споживачів створить рівні умови обліку і зупинить подальше накопичення такого роду заборгованості». Підставою для виставлення оновлених рахунків стало прийняття Постанови Кабміну № 867, де однією з умов гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості «Чернігівгаз Збуту» перед НАК «Нафтогазом».
Отже, сновчанам у листопаді надійдуть рахунки (або їх вже зараз можна завантажити на сайті https://104.ua в особистому кабінеті), в яких об’єм газу за жовтень за показаннями індивідуального лічильника приведений до стандартних умов і вам нараховані додаткові куби. Також по кожному особовому рахунку в квитанціях буде зазначена інформація про те, скільки ви заборгували за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Газова компанія звертається до органів влади для зваженого і комплексного вирішення проблеми цих боргів. Інакше їх пред`являть до оплати нам – споживачам. Цікаво, а по якій ціні за куб рахуватимуть, якщо газ у грудні 2015 року коштував по 3,60 грн?
Наостанок хочеться зауважити: прикро, що наші лічильники не визначають не лише температуру й тиск, а й калорійність блакитного палива, яке постачається в наші оселі. Можливо, тоді ми платили б менше?
Лариса МАРТИНЕНКО
P.S. Додаткову інформацію можна отримати у ТОВ «Чернігівгаз Збут» за тел. 0(462)61-63-04 або 94-12-48.
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