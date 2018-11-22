Демографічна ситуація

На 1 жовтня чисельність наявного населення Чернігівської області становила 1010,2 тис. осіб. З початку року кількість жителів зменшилася на 9,9 тис. осіб.
У січні–вересні 2018 року на Чернігівщині з’явився на світ 5241 малюк (2719 хлопчиків та 2522 дівчинки). Дві третини дітей народилися в міських родинах. На кожну тисячу населення припадало 6,9 новонароджених. Майже половина жінок (48%) народили первістків, понад третина (37%) – стали мамами вдруге, а кожна сьома жінка народила третю й більше дитину. Середній вік матері – 28 років. Частка малюків, народжених жінками, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, становила 23%.
З початку року в області померли 14224 особи (6752 чоловіки та 7472 жінки). Рівень смертності становив 18,7% померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Середній вік померлих чоловіків – 66 років, жінок – 78 років.
Головне управління статистики у Чернігівській області
У січні–вересні 2018 року на Чернігівщині з’явився на світ 5241 малюк (2719 хлопчиків та 2522 дівчинки). Дві третини дітей народилися в міських родинах. На кожну тисячу населення припадало 6,9 новонароджених. Майже половина жінок (48%) народили первістків, понад третина (37%) – стали мамами вдруге, а кожна сьома жінка народила третю й більше дитину. Середній вік матері – 28 років. Частка малюків, народжених жінками, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, становила 23%.
З початку року в області померли 14224 особи (6752 чоловіки та 7472 жінки). Рівень смертності становив 18,7% померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Середній вік померлих чоловіків – 66 років, жінок – 78 років.
Головне управління статистики у Чернігівській області
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