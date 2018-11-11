2022 жінки з порушеннями перебігу вагітності пройшли реабілітацію за кошти Фонду

Упродовж 9 місяців 2018 року лікування у спеціалізованих реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів пройшли 2022 жінки з порушеннями перебігу вагітності. Фінансування реабілітації в обсязі 100% вартості здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Право на отримання відновного лікування за кошти Фонду мають усі застраховані особи за наявності медичних показань.
«Останнім часом спостерігається тенденція до зростання у вагітних частоти і тяжкості перебігу захворювань внутрішніх органів та систем, так званої екстрагенітальної патології, яка становить 35–50% серед вагітних. Це значно погіршує прогноз для плоду і збільшує ризик виникнення захворювань у новонародженої дитини. Тож є висока необхідність напрямів лікування, ефективних методів оздоровлення і реабілітації, які б не мали негативного впливу на перебіг вагітності, стан і розвиток плода і новонародженого», – зазначає заступник начальника управління медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Любов Лисенко.
За її словами, саме санаторно-курортний етап реабілітації вагітних з екстрагенітальною та акушерською патологією сприяє зменшенню частоти ускладнень вагітності та пологів, допомагає виносити та народити здорову дитину.
Нагадаємо, крім порушень перебігу вагітності, Фондом соціального страхування України також фінансується реабілітаційне лікування в разі підгострого періоду інфарктів міокарда, інсультів, опіків, захворювань легень; цукрового діабету, після ортопедичних та травматологічних операцій, оперативного та інструментального видалення каменів з нирок тощо.
За оперативними даними трьох кварталів 2018 року відновним лікуванням на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за кошти Фонду було забезпечено 26 600 застрахованих осіб, що на 5 895 осіб більше порівняно з тим же періодом минулого року.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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