На Сновщині зменшуються показники народжуваності

Про укладання шлюбів, народжуваність та смертність на Сновщині «Промінь» поспілкувався з начальником Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області Юлією Реутою.
Шлюби
З початку року і до кінця жовтня було зареєстровано 65 шлюбів. З них один – із громадянкою Республіки Білорусь. Також на весільний рушник стала пара з Хотунич 1933-1938 років народження. Для порівняння, минулого року зареєстрували 75 шлюбів, з них – один із громадянкою Ізраїлю.
– До речі, чи є якісь особливості при укладанні шлюбів з іноземцями?
– За останні роки реєстрація шлюбів з іноземцями дещо спростилася. Так, іноземцям та особам без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні не потрібно пред’являти документ, що підтверджує сімейний стан. Вони повинні пред’явити паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні. У свою чергу відділ державної реєстрації актів цивільного стану проводить перевірку законних підстав їх перебування на території нашої країни. Якщо такі документи складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту українською. Вірність перекладу засвідчується дипломатичним представником або консульською установою України.
– Юліє В’ячеславівно, як Ви вважаєте, чому кількість шлюбів з року в рік зменшується?
– Якщо раніше жити разом до шлюбу було неприйнятним, то зараз більшість молоді проживає у цивільному шлюбі та не поспішає іти до РАЦСів.
До того ж, в Україні запровадили пілотний проект «Шлюб за добу». Зареєструвати такий шлюб у Чернігівській області можна у Чернігові та Ніжині. У м.Чернігів таку послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури», а у м.Ніжин – Комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника». До слова, декілька пар зі Сновська вже оформили свої стосунки таким чином.
– У якому віці зараз виходять заміж найчастіше?
– Абсолютно у різному. Приміром, наймолодшій нареченій було 18 років, а найстаршій – 81.
Народжуваність
З початку 2018 року на Сновщині народилося 40 діток, з них – 20 дівчаток та 20 хлопчиків. Натомість, станом на жовтень 2017 року їх було 64. Але слід зважити на те, що у місті до липня було своє пологове відділення. Зараз же наші молоді мами їдуть народжувати до сусідніх Чернігова чи Корюківки. А відтепер просто в лікарні можна зареєструвати свою дитину. Працівники приїжджають до пологових відділень за окремими узгодженими з головними лікарями графіками, отримують необхідні документи (паспорти батьків, свідоцтво про реєстрацію шлюбу та медичний документ про народження дитини) від матерів і привозять вже готовий документ у той же день, або наступний. Така новація – дуже зручна та практична.
Найпопулярнішими іменами в 2018 році для дівчаток стали: Софія, Анастасія, Єлизавета, Марія, Дар’я, Олена. Для хлопчиків: Олександр, Максим, Артем, Дмитро, Микола, Владислав. Зустрічаються і рідкісні імена. Приміром, дівчаток називали Уляною, Ангеліною та Ельвірою. А хлопчиків – Світозаром, Лукою, Даміром та Геральдом.
Наймолодшою мамою стала дівчина в 20 років, а найстаршою – в 43.
Смертність
На превеликий жаль кількість смертей у Сновському районі з року в рік зростає. Якщо минулого року видали 361 свідоцтво, то в 2018 – вже 401.
Тетяна ЛИТВИН
Шлюби
З початку року і до кінця жовтня було зареєстровано 65 шлюбів. З них один – із громадянкою Республіки Білорусь. Також на весільний рушник стала пара з Хотунич 1933-1938 років народження. Для порівняння, минулого року зареєстрували 75 шлюбів, з них – один із громадянкою Ізраїлю.
– До речі, чи є якісь особливості при укладанні шлюбів з іноземцями?
– За останні роки реєстрація шлюбів з іноземцями дещо спростилася. Так, іноземцям та особам без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні не потрібно пред’являти документ, що підтверджує сімейний стан. Вони повинні пред’явити паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні. У свою чергу відділ державної реєстрації актів цивільного стану проводить перевірку законних підстав їх перебування на території нашої країни. Якщо такі документи складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту українською. Вірність перекладу засвідчується дипломатичним представником або консульською установою України.
– Юліє В’ячеславівно, як Ви вважаєте, чому кількість шлюбів з року в рік зменшується?
– Якщо раніше жити разом до шлюбу було неприйнятним, то зараз більшість молоді проживає у цивільному шлюбі та не поспішає іти до РАЦСів.
До того ж, в Україні запровадили пілотний проект «Шлюб за добу». Зареєструвати такий шлюб у Чернігівській області можна у Чернігові та Ніжині. У м.Чернігів таку послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури», а у м.Ніжин – Комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника». До слова, декілька пар зі Сновська вже оформили свої стосунки таким чином.
– У якому віці зараз виходять заміж найчастіше?
– Абсолютно у різному. Приміром, наймолодшій нареченій було 18 років, а найстаршій – 81.
Народжуваність
З початку 2018 року на Сновщині народилося 40 діток, з них – 20 дівчаток та 20 хлопчиків. Натомість, станом на жовтень 2017 року їх було 64. Але слід зважити на те, що у місті до липня було своє пологове відділення. Зараз же наші молоді мами їдуть народжувати до сусідніх Чернігова чи Корюківки. А відтепер просто в лікарні можна зареєструвати свою дитину. Працівники приїжджають до пологових відділень за окремими узгодженими з головними лікарями графіками, отримують необхідні документи (паспорти батьків, свідоцтво про реєстрацію шлюбу та медичний документ про народження дитини) від матерів і привозять вже готовий документ у той же день, або наступний. Така новація – дуже зручна та практична.
Найпопулярнішими іменами в 2018 році для дівчаток стали: Софія, Анастасія, Єлизавета, Марія, Дар’я, Олена. Для хлопчиків: Олександр, Максим, Артем, Дмитро, Микола, Владислав. Зустрічаються і рідкісні імена. Приміром, дівчаток називали Уляною, Ангеліною та Ельвірою. А хлопчиків – Світозаром, Лукою, Даміром та Геральдом.
Наймолодшою мамою стала дівчина в 20 років, а найстаршою – в 43.
Смертність
На превеликий жаль кількість смертей у Сновському районі з року в рік зростає. Якщо минулого року видали 361 свідоцтво, то в 2018 – вже 401.
Тетяна ЛИТВИН
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