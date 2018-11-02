Чи поповнить Ленін бюджет міськради?

Семенівська міська рада нещодавно поповнила свій бюджет, успішно продавши на електронних торгах демонтований у райцентрі пам’ятник Леніну, про що свідчить сайт prozorro. Стартова вартість скульптури (45 450 грн) за лічені години зросла до 220 тисяч! Купив пам’ятник Леніну (висотою 4 метри і вагою 2,5 тонни) підприємець з Дніпра Денис Безверхний.
– А що ж зі сновським Леніном? - запитали ми у міського голови Олександра Медведьова.
– Він знаходиться на зберіганні на території ПрАТ «Комунальник». Справа в тому, що на наш пам’ятник нема документів про матеріал, з якого він виготовлений. Попередньо його оглянувши, було встановлено, що бюст зроблено з більш цінного сплаву, саме пальто скульптури вже з дешевого металу, а взуття - навіть з домішками бетону. Ми плануємо незабаром замовити експертизу і оцінити вартість пам’ятника. Потім, скориставшись досвідом семенівських колег, розробимо механізм оформлення всіх документів для його продажу і на найближчу сесію винесемо це питання депутатам на обговорення.
Нагадаємо, що демонтували пам’ятник Леніну у Сновську 15 лютого 2016 року на виконання вимог закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Висота сновської скульптури – 5,60 м, вага – близько 6 тонн.
Лариса МАРТИНЕНКО
– А що ж зі сновським Леніном? - запитали ми у міського голови Олександра Медведьова.
– Він знаходиться на зберіганні на території ПрАТ «Комунальник». Справа в тому, що на наш пам’ятник нема документів про матеріал, з якого він виготовлений. Попередньо його оглянувши, було встановлено, що бюст зроблено з більш цінного сплаву, саме пальто скульптури вже з дешевого металу, а взуття - навіть з домішками бетону. Ми плануємо незабаром замовити експертизу і оцінити вартість пам’ятника. Потім, скориставшись досвідом семенівських колег, розробимо механізм оформлення всіх документів для його продажу і на найближчу сесію винесемо це питання депутатам на обговорення.
Нагадаємо, що демонтували пам’ятник Леніну у Сновську 15 лютого 2016 року на виконання вимог закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Висота сновської скульптури – 5,60 м, вага – близько 6 тонн.
Лариса МАРТИНЕНКО
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