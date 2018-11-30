На Сновщині виявлено нові випадки ВІЛ-інфекції

Цей день відзначається в усьому світі щороку 1 грудня. Станом на 1 жовтня ц.р. в області перебуває під наглядом 4175 ВІЛ-інфікованих.
Під медичним наглядом у Сновському районі наразі 98 чоловік, в тому числі з діагнозом СНІД – 32 людини. Середньообласний показник поширеності ВІЛ-інфекції становить 402,8 на 100 000 населення. Показник поширеності ВІЛ-інфекції в районі перевищує середньообласний і складає більше 500,0 на 100 000 населення. Продовжується тенденція до зменшення інфікованих у вікових групах населення 20-29 років, збільшення у вікових групах 40-50 років і старше 50 років. Показник смертності від СНІДу збільшився і складає 12,3 на 100 000 населення, по області – 6,2 на 100 000 населення.
На Сновщині забезпечено доступ населення до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців 2018 р. обстежено 1033 чол., виявлено 11 з серологічними маркерами ВІЛ-інфекції, в тому числі 2 – виявлені швидкими тестами.
В поліклінічному відділенні ЦРЛ функціонує кабінет Довіри, де всі бажаючі можуть отримати консультацію і пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію. Проводиться робота по реалізації проекту Healtn Link «Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні». Реалізує проект благодійна організація «Чернігівська мережа».
Лідія ОНИЩЕНКО, лікар КІЗ
Під медичним наглядом у Сновському районі наразі 98 чоловік, в тому числі з діагнозом СНІД – 32 людини. Середньообласний показник поширеності ВІЛ-інфекції становить 402,8 на 100 000 населення. Показник поширеності ВІЛ-інфекції в районі перевищує середньообласний і складає більше 500,0 на 100 000 населення. Продовжується тенденція до зменшення інфікованих у вікових групах населення 20-29 років, збільшення у вікових групах 40-50 років і старше 50 років. Показник смертності від СНІДу збільшився і складає 12,3 на 100 000 населення, по області – 6,2 на 100 000 населення.
На Сновщині забезпечено доступ населення до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців 2018 р. обстежено 1033 чол., виявлено 11 з серологічними маркерами ВІЛ-інфекції, в тому числі 2 – виявлені швидкими тестами.
В поліклінічному відділенні ЦРЛ функціонує кабінет Довіри, де всі бажаючі можуть отримати консультацію і пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію. Проводиться робота по реалізації проекту Healtn Link «Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні». Реалізує проект благодійна організація «Чернігівська мережа».
Лідія ОНИЩЕНКО, лікар КІЗ
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