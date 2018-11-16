Радіодиктант національної єдності – написано!

У День української писемності і мови (9 листопада) всі бажаючі мали змогу перевірити свої знання рідної мови шляхом написання диктанту, який прозвучав на Першому каналі Українського радіо об 11.30. Текст читав доцент Київського університету імені Б. Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко, який і склав його на замовлення радіо.
Майже всі школи Сновщини також долучилися до акції, яка проводиться з 2000 року. Цього року диктант мав назву «Крила України».
Зокрема, у Петрівській ЗОШ його писали як вчителі, так і учні з 9 по 11 класи за бажанням. Ідеальної роботи не було, але найкращою стала учениця 10 класу Тетяна Гайдай, яка допустилася лише однієї не грубої помилки і отримала свої 11 балів.
Долучилася до акції і Тихоновицька ЗОШ, де також за бажанням, починаючи з 5 класу, учні та вчителі школи писали диктант. Тут кращою виявилася дев’ятикласниця Діана Мягка, яка також допустила лише одну не грубу помилку.
Виявили бажання перевірити свою орфографічну та пунктуаційну грамотність і деякі учні 8-9 класів Тур’янського НВК. Більшість учнів написали диктант на достатньому рівні. На такому ж рівні показали знання рідної мови і учні 10-11 класів Сновської ЗОШ №2.
Вчителі та школярі Сновської школи (з 5 по 8 клас) також долучилися до Всеукраїнської акції. Більшість написали його на середньому рівні, проте слід зазначити, що диктант розрахований на учнів старших класів і такі результати для дітей досить не погані.
Офіційне гасло цьогорічного заходу - #пишеморазом. Воно підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови. Свої роботи можна перевірити самостійно, текст вже оприлюднено на офіційному сайті Українського радіо.
Тетяна ЛИТВИН
Майже всі школи Сновщини також долучилися до акції, яка проводиться з 2000 року. Цього року диктант мав назву «Крила України».
Зокрема, у Петрівській ЗОШ його писали як вчителі, так і учні з 9 по 11 класи за бажанням. Ідеальної роботи не було, але найкращою стала учениця 10 класу Тетяна Гайдай, яка допустилася лише однієї не грубої помилки і отримала свої 11 балів.
Долучилася до акції і Тихоновицька ЗОШ, де також за бажанням, починаючи з 5 класу, учні та вчителі школи писали диктант. Тут кращою виявилася дев’ятикласниця Діана Мягка, яка також допустила лише одну не грубу помилку.
Виявили бажання перевірити свою орфографічну та пунктуаційну грамотність і деякі учні 8-9 класів Тур’янського НВК. Більшість учнів написали диктант на достатньому рівні. На такому ж рівні показали знання рідної мови і учні 10-11 класів Сновської ЗОШ №2.
Вчителі та школярі Сновської школи (з 5 по 8 клас) також долучилися до Всеукраїнської акції. Більшість написали його на середньому рівні, проте слід зазначити, що диктант розрахований на учнів старших класів і такі результати для дітей досить не погані.
Офіційне гасло цьогорічного заходу - #пишеморазом. Воно підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови. Свої роботи можна перевірити самостійно, текст вже оприлюднено на офіційному сайті Українського радіо.
Тетяна ЛИТВИН
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