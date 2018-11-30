Пластилінова казка Тетяни Безлук

Любов до мистецтва, краси та малювання з’явилася у жінки ще в дитинстві. Воно й не дивно, адже майже всі родичі по татовій лінії були наділені неабияким хистом до малювання: хтось працював художником, хтось архітектором, а хтось створював справжні шедеври виключно для себе.
Не обділила природа талантом і Тетяну Безлук, яка після закінчення школи твердо знала, що хоче стати художником. Вона без складнощів здобула омріяну освіту художника-оформлювача, але по спеціальності працювати не вдалося. Натомість, повернувшись до рідної Петрівки, не залишила улюблену справу і продовжила створювати картини для себе та своїх рідних та друзів.
Свої роботи вона виконує з пластиліну та сухої трави. Саме пластилін Тетяна Іларіонівна вважає найкращим засобом передачі своїх емоцій, адже він дозволяє зробити картину рельєфною та красивішою.
За її словами, техніка виготовлення таких картин не дуже складна. На основу з фанери чи ДСП спершу слід нанести фон, потім наклеїти на нього заздалегідь підготовлені об’ємні фігурки та покрити їх лаком, аби довше зберігалися та легко протиралися від пилу.
Цікаво, що ескізи для майбутніх картин художниця створює сама, не використовуючи Інтернет, який і з’явився в помешканні родини не так давно.
- Натхнення черпаю в першу чергу від природи. Часто ходжу до лісу, збираю та засушую красиві трави та рослини, які потім використовую для картин, - розповідає Тетяна Іларіонівна. – Я дуже люблю квіти, саме тому і зображую їх найчастіше. Їх зображення стало моєю найпершою роботою. Як на мене, ця картина сприймалася та виглядала набагато краще, ніж звичайний малюнок фарбами. А після першої роботи почала зображувати все те, що мене оточує: квіти, дерева, овочі та фрукти, тварин та птахів.
Усією цією красою жінка оформлює і звичайний домашній посуд: тарілки, бокали, ложки. Звичайно, користуватися таким посудом потім не варто, зате можна вдосталь ним намилуватися.
Робить з пластиліну Тетяна і різноманітні статуетки та фігурки, які за такою ж технологією, що і картини, покриває лаком. Подібні фігурки не можливо відрізнити від статуеток, які ми звикли бачити на прилавках магазинів. І це вражає. Яким талантом, витримкою та посидючістю слід бути наділеним, щоб створювати всю цю красу?!
До того ж художниця ніколи не продавала свої картини. Робить їх виключно для себе, часто дарує родичам та друзям. Лише минулого року на День незалежності виставила їх у Сновську.
Всі роботи даються легко, мабуть тому, що в кожну вкладаєш душу і серце. На виконання однієї картини в середньому йде 3-4 вечори.
З великим задоволенням Тетяна прийняла пропозицію в.о. старости Марії Деркач прикрасити зупинку села, намалювавши щось цікаве. Жінка одразу взялася за роботу і тепер зупинку прикрашає зображення, взяте з українського фольклору: два яскраві півні та улюблені різнобарвні квіти.
А ще Тетяна Безлук захоплюється фотографією. Переважно фотографує природу, адже це – основне джерело натхнення.
Художниця розповідає, що виготовлення картин з пластиліну приносить колосальне задоволення, насамперед тому, що це дає можливість на деякий час відволіктися від буденності, заспокоїти нервову систему, а головне – відчувати щастя від того, що твоє захоплення дарує людям хороший настрій та змушує усміхатися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Не обділила природа талантом і Тетяну Безлук, яка після закінчення школи твердо знала, що хоче стати художником. Вона без складнощів здобула омріяну освіту художника-оформлювача, але по спеціальності працювати не вдалося. Натомість, повернувшись до рідної Петрівки, не залишила улюблену справу і продовжила створювати картини для себе та своїх рідних та друзів.
Свої роботи вона виконує з пластиліну та сухої трави. Саме пластилін Тетяна Іларіонівна вважає найкращим засобом передачі своїх емоцій, адже він дозволяє зробити картину рельєфною та красивішою.
За її словами, техніка виготовлення таких картин не дуже складна. На основу з фанери чи ДСП спершу слід нанести фон, потім наклеїти на нього заздалегідь підготовлені об’ємні фігурки та покрити їх лаком, аби довше зберігалися та легко протиралися від пилу.
Цікаво, що ескізи для майбутніх картин художниця створює сама, не використовуючи Інтернет, який і з’явився в помешканні родини не так давно.
- Натхнення черпаю в першу чергу від природи. Часто ходжу до лісу, збираю та засушую красиві трави та рослини, які потім використовую для картин, - розповідає Тетяна Іларіонівна. – Я дуже люблю квіти, саме тому і зображую їх найчастіше. Їх зображення стало моєю найпершою роботою. Як на мене, ця картина сприймалася та виглядала набагато краще, ніж звичайний малюнок фарбами. А після першої роботи почала зображувати все те, що мене оточує: квіти, дерева, овочі та фрукти, тварин та птахів.
Усією цією красою жінка оформлює і звичайний домашній посуд: тарілки, бокали, ложки. Звичайно, користуватися таким посудом потім не варто, зате можна вдосталь ним намилуватися.
Робить з пластиліну Тетяна і різноманітні статуетки та фігурки, які за такою ж технологією, що і картини, покриває лаком. Подібні фігурки не можливо відрізнити від статуеток, які ми звикли бачити на прилавках магазинів. І це вражає. Яким талантом, витримкою та посидючістю слід бути наділеним, щоб створювати всю цю красу?!
До того ж художниця ніколи не продавала свої картини. Робить їх виключно для себе, часто дарує родичам та друзям. Лише минулого року на День незалежності виставила їх у Сновську.
Всі роботи даються легко, мабуть тому, що в кожну вкладаєш душу і серце. На виконання однієї картини в середньому йде 3-4 вечори.
З великим задоволенням Тетяна прийняла пропозицію в.о. старости Марії Деркач прикрасити зупинку села, намалювавши щось цікаве. Жінка одразу взялася за роботу і тепер зупинку прикрашає зображення, взяте з українського фольклору: два яскраві півні та улюблені різнобарвні квіти.
А ще Тетяна Безлук захоплюється фотографією. Переважно фотографує природу, адже це – основне джерело натхнення.
Художниця розповідає, що виготовлення картин з пластиліну приносить колосальне задоволення, насамперед тому, що це дає можливість на деякий час відволіктися від буденності, заспокоїти нервову систему, а головне – відчувати щастя від того, що твоє захоплення дарує людям хороший настрій та змушує усміхатися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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