Про підсумки роботи галузі сільського господарства

За десять місяців 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільгосппродукції на 123,8 млн гривень (105% до відповідного періоду минулого року), реалізовано (за дев`ять місяців) - на 265,4 млн грн (108% до 2017 року). Соціальний внесок агробізнесу в розвиток сільських територій за січень-червень 2018 року складав 497,3 тис. грн.
Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство району становить 45,3 млн гривень, що більше проти 2017 року у 2 рази. Найбільше інвестовано в СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПСП «Прогрес», ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський».
Рослинництво
Станом на 13 листопада зібрано зернових та зернобобових культур на площі 13043 га, що становить 96% до збиральної площі. Намолочено 52 010 тонн зерна (112% проти 2017 року), урожайність складає 39,9 ц/га, що більше проти 2017 року на 3,4 ц/га. Кукурудза на зерно обмолочена на площі 4062 га (94%), намолочено зерна 29965 тонн, урожайність 73,8 ц/га. Соняшник зібрано на площі 7868 га (95%), намолочено 20111 тонн, урожайність складає 25,6 ц/га, картоплю викопано на 100% площі, накопано 2220 тонн, урожайність 233,7 ц/га.
Під урожай 2019 року посіяно озимих на зерно всього 3893 га та озимого ріпаку - 1614 га. Заготовлено сіна 700 тонн, силосу – 5017 тонн.
Тваринництво
На 1 листопада в сільськогосподарських підприємствах утримується 20350 голів птиці та 929 голів великої рогатої худоби (в тому числі 484 корови). За десять місяців надоєно 1294 т молока, що на 29% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2584 кг (81% до 2017 року).
Середньодобовий приріст ВРХ склав 535 грам. Всього за десять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 147 тонн (це 73% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 77,7 т (115% до 2017 року).
Загалом за січень-жовтень вироблено валової продукції тваринництва на 6453,5 тисячі гривень (96%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис.грн орендної плати, що становить 5,1% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 листопада вже виплачено 55% від нарахованої орендної плати.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового
розвитку РДА
Вітаємо переможців трудових змагань серед працівників сільгосппідприємств району
Переможцями в різних номінаціях визнано: «Краще підприємство 2018 року” - ПСП «Яна Плюс», директор Олександр Веселий; „Кращий механізатор 2018 року” – трактористи-машиністи ПСП “Яна Плюс” Андрій Акуленко та СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Руслан Фомський; „Кращий комбайнер 2018 року” – комбайнер СТОВ „Щорссільгоспсервіс” Юрій Воробей, екіпаж зернозбирального комбайну ПСП „Прогрес” Віктор Вовчок і Микола Вовчок та екіпаж зернозбирального комбайну ПСП «Сновський» Роман Бодуля і Сергій Колотуша; „Кращий водій 2018 року” – Олександр Ковальковський (ТОВ “Щорсагроімпульс”) та Олександр Світличний (ПСП «Прогрес»); „Кращий працівник з виробництва молока 2018 року” - оператор машинного доїння ПСП “Яна Плюс” Тетяна Кулініч; „Кращий майстер з виробництва яловичини 2018 року” - тваринники на відгодівлі великої рогатої худоби ПСП “Яна Плюс” Валентина Шеремет та СВК “Райдуга” Максим Колишак; «Кращий фахівець сільського господарства 2018 року» - головні агрономи ПСП “Яна Плюс” Сергій Алексєєв та СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Тетяна Щербина.
Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство району становить 45,3 млн гривень, що більше проти 2017 року у 2 рази. Найбільше інвестовано в СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПСП «Прогрес», ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський».
Рослинництво
Станом на 13 листопада зібрано зернових та зернобобових культур на площі 13043 га, що становить 96% до збиральної площі. Намолочено 52 010 тонн зерна (112% проти 2017 року), урожайність складає 39,9 ц/га, що більше проти 2017 року на 3,4 ц/га. Кукурудза на зерно обмолочена на площі 4062 га (94%), намолочено зерна 29965 тонн, урожайність 73,8 ц/га. Соняшник зібрано на площі 7868 га (95%), намолочено 20111 тонн, урожайність складає 25,6 ц/га, картоплю викопано на 100% площі, накопано 2220 тонн, урожайність 233,7 ц/га.
Під урожай 2019 року посіяно озимих на зерно всього 3893 га та озимого ріпаку - 1614 га. Заготовлено сіна 700 тонн, силосу – 5017 тонн.
Тваринництво
На 1 листопада в сільськогосподарських підприємствах утримується 20350 голів птиці та 929 голів великої рогатої худоби (в тому числі 484 корови). За десять місяців надоєно 1294 т молока, що на 29% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2584 кг (81% до 2017 року).
Середньодобовий приріст ВРХ склав 535 грам. Всього за десять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 147 тонн (це 73% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 77,7 т (115% до 2017 року).
Загалом за січень-жовтень вироблено валової продукції тваринництва на 6453,5 тисячі гривень (96%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис.грн орендної плати, що становить 5,1% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 листопада вже виплачено 55% від нарахованої орендної плати.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового
розвитку РДА
Вітаємо переможців трудових змагань серед працівників сільгосппідприємств району
Переможцями в різних номінаціях визнано: «Краще підприємство 2018 року” - ПСП «Яна Плюс», директор Олександр Веселий; „Кращий механізатор 2018 року” – трактористи-машиністи ПСП “Яна Плюс” Андрій Акуленко та СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Руслан Фомський; „Кращий комбайнер 2018 року” – комбайнер СТОВ „Щорссільгоспсервіс” Юрій Воробей, екіпаж зернозбирального комбайну ПСП „Прогрес” Віктор Вовчок і Микола Вовчок та екіпаж зернозбирального комбайну ПСП «Сновський» Роман Бодуля і Сергій Колотуша; „Кращий водій 2018 року” – Олександр Ковальковський (ТОВ “Щорсагроімпульс”) та Олександр Світличний (ПСП «Прогрес»); „Кращий працівник з виробництва молока 2018 року” - оператор машинного доїння ПСП “Яна Плюс” Тетяна Кулініч; „Кращий майстер з виробництва яловичини 2018 року” - тваринники на відгодівлі великої рогатої худоби ПСП “Яна Плюс” Валентина Шеремет та СВК “Райдуга” Максим Колишак; «Кращий фахівець сільського господарства 2018 року» - головні агрономи ПСП “Яна Плюс” Сергій Алексєєв та СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Тетяна Щербина.
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