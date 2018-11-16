пятница, 16 ноября 2018 г.

Про підсумки роботи галузі сільського господарства

За десять  місяців  2018 року сільськогосподарськими підприємствами району  розрахунково  вироблено сільгосппродукції на 123,8 млн гривень  (105% до відповідного періоду минулого року), реалізовано (за дев`ять місяців) - на  265,4 млн грн (108% до 2017 року). Соціальний внесок агробізнесу в розвиток сільських територій за січень-червень 2018 року  складав 497,3  тис. грн.

Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство району становить 45,3 млн гривень, що більше проти 2017 року у 2 рази. Найбільше інвестовано в СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПСП  «Прогрес», ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський».
 Рослинництво
Станом на 13 листопада   зібрано зернових та зернобобових культур на площі  13043 га, що становить 96% до збиральної площі. Намолочено 52 010 тонн  зерна (112%  проти 2017 року), урожайність складає 39,9 ц/га, що більше проти 2017 року на 3,4 ц/га. Кукурудза на зерно обмолочена на площі 4062 га (94%), намолочено зерна 29965 тонн, урожайність 73,8 ц/га. Соняшник зібрано на площі 7868 га (95%), намолочено 20111 тонн, урожайність складає 25,6 ц/га, картоплю  викопано на 100% площі, накопано 2220 тонн, урожайність 233,7 ц/га.
Під урожай 2019 року посіяно озимих на зерно всього 3893 га та  озимого ріпаку - 1614 га.   Заготовлено сіна 700 тонн, силосу – 5017 тонн.
Тваринництво
На 1 листопада в сільськогосподарських підприємствах утримується 20350 голів птиці та 929 голів  великої рогатої худоби (в тому числі 484 корови). За десять  місяців  надоєно 1294 т молока, що на 29% менше, ніж в минулому році.   Надій молока на корову на початок року становить 2584 кг (81% до 2017 року).
 Середньодобовий приріст ВРХ склав 535 грам. Всього за десять  місяців  вирощено м’яса худоби та птиці 147 тонн (це 73% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 77,7 т (115% до 2017 року).
 Загалом за січень-жовтень вироблено валової продукції тваринництва на 6453,5 тисячі гривень (96%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис.грн орендної плати, що становить 5,1% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 листопада вже  виплачено 55%  від нарахованої орендної плати.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу  агропромислового
розвитку РДА


Вітаємо переможців трудових змагань серед працівників   сільгосппідприємств району
Переможцями в різних номінаціях визнано: «Краще підприємство 2018 року” -  ПСП «Яна Плюс», директор Олександр Веселий; „Кращий механізатор 2018 року” – трактористи-машиністи ПСП “Яна Плюс” Андрій Акуленко та СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Руслан Фомський; „Кращий комбайнер 2018 року” – комбайнер СТОВ „Щорссільгоспсервіс” Юрій Воробей, екіпаж зернозбирального комбайну ПСП „Прогрес”  Віктор Вовчок  і Микола Вовчок та екіпаж зернозбирального комбайну ПСП «Сновський» Роман Бодуля і Сергій Колотуша; „Кращий водій 2018 року” – Олександр Ковальковський (ТОВ “Щорсагроімпульс”) та Олександр Світличний (ПСП «Прогрес»); „Кращий працівник з виробництва молока 2018 року” - оператор машинного доїння  ПСП “Яна Плюс” Тетяна Кулініч; „Кращий майстер з виробництва яловичини 2018 року” - тваринники на відгодівлі великої рогатої худоби ПСП “Яна Плюс” Валентина Шеремет та  СВК “Райдуга” Максим Колишак;  «Кращий фахівець сільського господарства 2018 року» -  головні агрономи ПСП  “Яна Плюс”  Сергій  Алексєєв та  СТОВ “Щорссільгоспсервіс” Тетяна Щербина.

Автор: на
Ярлыки:

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