50 учнів зі Сновщини відпочивають у санаторії «Пролісок»

Щомісяця протягом року до первинної ланки медицини від санаторію «Пролісок» надходить 5 безкоштовних путівок для школярів району, про що є постійна інформація в реєстратурі дитячого відділення.
Але цього разу на відпочинок у Ніжинський район поїхало вдесятеро більше учнів. А все через ситуацію із задимленістю окремих населених пунктів Сновщини.
– 22 жовтня, відповідно до графіку заїзду, п’ятеро учнів було відправлено у «Пролісок», - розповідає головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан. – Але у зв’язку із тлінням торф’яників поблизу Займища та Заріччя і вдиханням через це мешканцями Сновщини диму, варто було б зараз оздоровити більше дітей. Тож 24 жовтня я зателефонувала в адміністрацію санаторію і запитала про наявність вільних місць. Мені відповіли, що «Пролісок» готовий прийняти додатково ще до 70 дітей. Інформацію про це я надала освіті.
– У четвер ми оголосили в міських школах №1 та №2, гімназії та Великощимельському «НВК І-ІІ ст. – ДНЗ» про можливість поїхати оздоровитися дітям до санаторію «Пролісок», - говорить заступник міського голови, начальник управління освіти, сім`ї ,молоді та спорту міськради Олена Коваленко. – Перевагу надали дітям саме із задимлених населених пунктів, незважаючи на статус сімей, у яких вони виховуються. Вже на ранок 26 жовтня був сформований список із 50 учнів, які за власним бажанням і згодою батьків вирішили поїхати до санаторію.
Завдяки злагодженій роботі працівників освіти та первинної ланки медицини всі діти швидко пройшли медичний огляд і вранці 27 жовтня вирушили із супроводжуючими двома шкільними автобусами до Ніжинського району.
– До санаторію ми прибули о 14.00, де учнів зустріли керівництво та персонал закладу і одразу запросили на обід, - ділиться враженнями Ірина Литвиненко, мама, яка супроводжувала групу дітей. - Потім хлопчиків і дівчаток, з урахуванням їх побажань, розселили у відремонтованому корпусі по троє та четверо в кімнаті. Після заселення дітей оглянув лікар-педіатр та призначив кожному відповідний комплекс лікувальних і профілактичних процедур. Загальною атмосферою в оздоровчому закладі «Пролісок» ми, як супроводжуючі, залишилися задоволені.
Діти відпочиватимуть там до 11 листопада. Причому після закінчення шкільних канікул у санаторії теж для учнів проводитимуться заняття за розкладом.
Олена Шарпан закликала всіх бажаючих, хто хоче оздоровити своїх дітей у «Проліску», завчасно звертатися до педіатрів чи сімейних лікарів. Наступний заїзд у цьому році планується на 13 листопада та 5 грудня.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО: Обласний дитячий санаторій «Пролісок» постійно діючий комунальний заклад охорони здоров’я Чернігівської обласної ради. Призначений для безкоштовного оздоровлення дітей віком від 6 до 17 років, які страждають на захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної та нервової систем тощо. Період заїзду триває 21 день, розрахований санаторій на 200-250 ліжок, діти отримують п’ятиразове харчування.
Але цього разу на відпочинок у Ніжинський район поїхало вдесятеро більше учнів. А все через ситуацію із задимленістю окремих населених пунктів Сновщини.
– 22 жовтня, відповідно до графіку заїзду, п’ятеро учнів було відправлено у «Пролісок», - розповідає головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан. – Але у зв’язку із тлінням торф’яників поблизу Займища та Заріччя і вдиханням через це мешканцями Сновщини диму, варто було б зараз оздоровити більше дітей. Тож 24 жовтня я зателефонувала в адміністрацію санаторію і запитала про наявність вільних місць. Мені відповіли, що «Пролісок» готовий прийняти додатково ще до 70 дітей. Інформацію про це я надала освіті.
– У четвер ми оголосили в міських школах №1 та №2, гімназії та Великощимельському «НВК І-ІІ ст. – ДНЗ» про можливість поїхати оздоровитися дітям до санаторію «Пролісок», - говорить заступник міського голови, начальник управління освіти, сім`ї ,молоді та спорту міськради Олена Коваленко. – Перевагу надали дітям саме із задимлених населених пунктів, незважаючи на статус сімей, у яких вони виховуються. Вже на ранок 26 жовтня був сформований список із 50 учнів, які за власним бажанням і згодою батьків вирішили поїхати до санаторію.
Завдяки злагодженій роботі працівників освіти та первинної ланки медицини всі діти швидко пройшли медичний огляд і вранці 27 жовтня вирушили із супроводжуючими двома шкільними автобусами до Ніжинського району.
– До санаторію ми прибули о 14.00, де учнів зустріли керівництво та персонал закладу і одразу запросили на обід, - ділиться враженнями Ірина Литвиненко, мама, яка супроводжувала групу дітей. - Потім хлопчиків і дівчаток, з урахуванням їх побажань, розселили у відремонтованому корпусі по троє та четверо в кімнаті. Після заселення дітей оглянув лікар-педіатр та призначив кожному відповідний комплекс лікувальних і профілактичних процедур. Загальною атмосферою в оздоровчому закладі «Пролісок» ми, як супроводжуючі, залишилися задоволені.
Діти відпочиватимуть там до 11 листопада. Причому після закінчення шкільних канікул у санаторії теж для учнів проводитимуться заняття за розкладом.
Олена Шарпан закликала всіх бажаючих, хто хоче оздоровити своїх дітей у «Проліску», завчасно звертатися до педіатрів чи сімейних лікарів. Наступний заїзд у цьому році планується на 13 листопада та 5 грудня.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО: Обласний дитячий санаторій «Пролісок» постійно діючий комунальний заклад охорони здоров’я Чернігівської обласної ради. Призначений для безкоштовного оздоровлення дітей віком від 6 до 17 років, які страждають на захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної та нервової систем тощо. Період заїзду триває 21 день, розрахований санаторій на 200-250 ліжок, діти отримують п’ятиразове харчування.
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