При визначенні розміру лікарняних можуть використовуватись електронні дані про страховий стаж

Для розрахунку розмірів допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними), що надається за кошти Фонду соціального страхування України, можуть бути використані електронні відомості щодо страхового стажу працівника. Крім того, якщо відповідні дані вже наявні в страхувальника (роботодавця), отримувати їх повторно не потрібно.
«Якщо застрахованій особі регулярно призначається матеріальне забезпечення на одному й тому ж місці роботи, і відповідні відомості вже наявні у страхувальника, то не слід повторно отримувати їх з Пенсійного фонду України, і у разі необхідності лише додавати до страхового стажу місяці, які відпрацьовані і за них сплачено у повному обсязі єдиний соціальний внесок на цьому місці роботи. Якщо ж застрахована особа працює в одного страхувальника більше 8 років, регулярно отримує заробітну плату, з якої сплачується ЄСВ в розмірі не менше мінімального, то додаткові відомості про страховий стаж збирати недоцільно», – говорить заступник начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ Ганна Харченко.
Нагадаємо, відповідно до рішення правління Фонду соціального страхування України було затверджено нову форму заяви-розрахунку для фінансування матеріального забезпечення, у тому числі, допомоги з тимчасової втрати працездатності. Зокрема, оновлений документ розширено відомостями щодо тривалості страхового стажу працівників.
Відповідні колонки заяви-розрахунку, в яких зазначається загальний страховий стаж (у повних місяцях) та страховий стаж за останні 12 місяців, заповнюються, зокрема, виходячи з даних, передбачених додатком 9 «Дані про трудовий та страховий стаж», що затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1 (у редакції постанови правління ПФУ від 27.03.2018 № 8-1).
Зазначений документ страхувальники (роботодавці), а також застраховані особи за наявності електронного цифрового підпису можуть отримати в електронному вигляді на Порталі електронних послуг ПФУ.
Сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Також нагадаємо, що період відпустки по догляду за дитиною до трьох років включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий