Слава Україні! Героям слава!

13 листопада відбулося відкриття меморіальної дошки у Вищому професійному училищі лісового господарства на честь загиблого на сході країни старшого матроса Максима Авдієнка. Він служив у військовій частині 36-ї окремої бригади морської піхоти. Свого часу Максим був випускником ВПУЛГ. І вже нинішні учні зібралися на лінійці, щоб вшанувати пам’ять про нього.
На заході виступили міський голова Олександр Медведьов, заступник військового комісара Михайло Хомчук та директор ВПУЛГ Лариса Дубина. Зворушливі слова промовців, у яких звучали подяки батькам за сина-героя і самому Максиму, який продовжує нас всіх охороняти з висоти небес, хвилина мовчання за загиблими земляками, щемне виконання пісні учнем закладу, скорботні обличчя матері та молодої дружини - все це викликало сльози на очах присутніх. У такі моменти вкотре замислюєшся, що саме завдяки таким солдатам над нашою Сновщиною мирне небо, що їхні життя віддані в ім’я наших.
Почесне право відкрити меморіальну дошку надали майору Олександру Бардакову та майору Віктору Зачепі.
У цей день на урочистостях не було батька Максима – Олександра Авдієнка. Він проходив комісію, бо твердо вирішив продовжити справу сина і піти воювати в зону операції об’єднаних сил.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
На заході виступили міський голова Олександр Медведьов, заступник військового комісара Михайло Хомчук та директор ВПУЛГ Лариса Дубина. Зворушливі слова промовців, у яких звучали подяки батькам за сина-героя і самому Максиму, який продовжує нас всіх охороняти з висоти небес, хвилина мовчання за загиблими земляками, щемне виконання пісні учнем закладу, скорботні обличчя матері та молодої дружини - все це викликало сльози на очах присутніх. У такі моменти вкотре замислюєшся, що саме завдяки таким солдатам над нашою Сновщиною мирне небо, що їхні життя віддані в ім’я наших.
Почесне право відкрити меморіальну дошку надали майору Олександру Бардакову та майору Віктору Зачепі.
У цей день на урочистостях не було батька Максима – Олександра Авдієнка. Він проходив комісію, бо твердо вирішив продовжити справу сина і піти воювати в зону операції об’єднаних сил.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий