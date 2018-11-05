У депо на роботу взяли п’ять молодих спеціалістів

День залізничника для Сновська - чи не найголовніше свято. Адже саме завдяки будівництву Лібаво-Роменської залізниці виник хутір Коржівка, який виріс у робітниче селище Сновськ, а згодом – у місто. Депо Сновськ, яке було засноване у 1873 році, вже понад 100 років успішно працює. І нині з оптимізмом зустрічає професійне свято, бо у людей є достойна зарплата і впевненість у тому, що і завтра для них буде робота. А це в наш час чи не головні складові гармонійного життя.
Керівник депо Сновськ Сергій Котляревський розповів, що підприємство нарощує виробництво. Приємно, що у порівнянні з минулим роком виконали більше робіт, мають більше замовлень.
– Програма ремонту рухомого складу виконана на 103,5%. За 9 місяців проточного року відремонтовано депівським та капітальним ремонтами 3 думпкари, 9 хопер-дозаторів та 4 снігоочисники. Для порівняння, у минулому році було відновлено всього п’ять одиниць такої техніки, - говорить Сергій Васильович. – На 1 жовтня виготовили деталей на замовлення служби приміських пасажирських перевезень, служби зв’язку та інших загалом на 1 млн 973 тис. грн, а в минулому році – на 1 млн 238 тис. Ремонтні роботи склали 826 тис. грн. За 2018 рік до бюджету ОТГ нами сплачено 2 млн 412 тис. гривень ПДФО, 6000 грн податку на нерухоме майно і понад 3,5 млн грн єдиного соціального внеску. Наразі нам необхідно виготовити для електровозів 1168 деталей, у кабіну машиніста - 21 крісло нового зразка, яке розробили у нашому депо. З Києва прийшов на ремонт паровоз на заміну відремонтованого, також на профілактику доставлять паровоз зі столичної дитячої залізниці, який ми маємо підготувати до весни. А ще власними силами відремонтували дах на виробничих приміщеннях, облаштовуємо теплі санвузли.
Про працівників у депо, а їх нині 181, дбають. Виплачено 384 тис. грн матеріальної допомоги на оздоровлення, середня зарплата на підприємстві складає 10 тисяч гривень, у локомотивних бригадах вища – 13 тисяч. Отримали в цьому році вже 13-ту зарплату. Гарним стимулом для робітників за окремі виконані роботи є виплата матеріального заохочення, яке ввели в цьому році. За 9 місяців ця сума склала 474 тисячі гривень. Влітку за рахунок профспілки (доплата за путівку всього 20%) оздоровились 9 працівників депо та 8 їхніх дітей у санаторіях Укрзалізниці.
Два місяці тому на території депо відкрито кімнату-музей, де демонструються всі деталі та вироби, які виготовляло підприємство за всі роки. Відповідальним за підбір і зберігання експонатів призначено Андрія Кондратовського. Техніка для музею під відкритим небом, як планувалося весною, поки що не надходила. Проте майданчик для неї підготували.
Незабаром ПАТ «Укрзалізниця» для зручності пасажирів відкриє рейс рейкового автобуса, який курсуватиме між вокзалом «Київ Пасажирський» та аеропортом «Бориспіль». Розрахунковий час його у дорозі – 35 хвилин. На прокладанні і облаштуванні швидкісної лінії працювали працівники і нашого депо.
– Як стало відомо, з нагоди професійного свята 4 листопада додатково буде відкрито екскурсійний добовий рейс на паровозній тязі навколо Києва, - інформує керівник депо. - Обслуговувати його довірили нашій паровозній бригаді у складі машиністів Георгія Сергіянського і Павла Городиського, помічника машиніста Олександра Бігуна. Куратор бригади - старійшина депо В’ячеслав Борщ.
Ще одним дуже гарним показником підприємства є те, що тут працевлаштовують молодь. 5 молодих спеціалістів після закінчення училища - електрик, токар, помічник машиніста та два слюсарі отримали в цьому році в депо свої перші робочі місця. А це означає, що у підприємства є майбутнє, а, отже, є воно і в Сновська.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Керівник депо Сновськ Сергій Котляревський розповів, що підприємство нарощує виробництво. Приємно, що у порівнянні з минулим роком виконали більше робіт, мають більше замовлень.
– Програма ремонту рухомого складу виконана на 103,5%. За 9 місяців проточного року відремонтовано депівським та капітальним ремонтами 3 думпкари, 9 хопер-дозаторів та 4 снігоочисники. Для порівняння, у минулому році було відновлено всього п’ять одиниць такої техніки, - говорить Сергій Васильович. – На 1 жовтня виготовили деталей на замовлення служби приміських пасажирських перевезень, служби зв’язку та інших загалом на 1 млн 973 тис. грн, а в минулому році – на 1 млн 238 тис. Ремонтні роботи склали 826 тис. грн. За 2018 рік до бюджету ОТГ нами сплачено 2 млн 412 тис. гривень ПДФО, 6000 грн податку на нерухоме майно і понад 3,5 млн грн єдиного соціального внеску. Наразі нам необхідно виготовити для електровозів 1168 деталей, у кабіну машиніста - 21 крісло нового зразка, яке розробили у нашому депо. З Києва прийшов на ремонт паровоз на заміну відремонтованого, також на профілактику доставлять паровоз зі столичної дитячої залізниці, який ми маємо підготувати до весни. А ще власними силами відремонтували дах на виробничих приміщеннях, облаштовуємо теплі санвузли.
Про працівників у депо, а їх нині 181, дбають. Виплачено 384 тис. грн матеріальної допомоги на оздоровлення, середня зарплата на підприємстві складає 10 тисяч гривень, у локомотивних бригадах вища – 13 тисяч. Отримали в цьому році вже 13-ту зарплату. Гарним стимулом для робітників за окремі виконані роботи є виплата матеріального заохочення, яке ввели в цьому році. За 9 місяців ця сума склала 474 тисячі гривень. Влітку за рахунок профспілки (доплата за путівку всього 20%) оздоровились 9 працівників депо та 8 їхніх дітей у санаторіях Укрзалізниці.
Два місяці тому на території депо відкрито кімнату-музей, де демонструються всі деталі та вироби, які виготовляло підприємство за всі роки. Відповідальним за підбір і зберігання експонатів призначено Андрія Кондратовського. Техніка для музею під відкритим небом, як планувалося весною, поки що не надходила. Проте майданчик для неї підготували.
Незабаром ПАТ «Укрзалізниця» для зручності пасажирів відкриє рейс рейкового автобуса, який курсуватиме між вокзалом «Київ Пасажирський» та аеропортом «Бориспіль». Розрахунковий час його у дорозі – 35 хвилин. На прокладанні і облаштуванні швидкісної лінії працювали працівники і нашого депо.
– Як стало відомо, з нагоди професійного свята 4 листопада додатково буде відкрито екскурсійний добовий рейс на паровозній тязі навколо Києва, - інформує керівник депо. - Обслуговувати його довірили нашій паровозній бригаді у складі машиністів Георгія Сергіянського і Павла Городиського, помічника машиніста Олександра Бігуна. Куратор бригади - старійшина депо В’ячеслав Борщ.
Ще одним дуже гарним показником підприємства є те, що тут працевлаштовують молодь. 5 молодих спеціалістів після закінчення училища - електрик, токар, помічник машиніста та два слюсарі отримали в цьому році в депо свої перші робочі місця. А це означає, що у підприємства є майбутнє, а, отже, є воно і в Сновська.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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