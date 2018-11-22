Обмін досвідом між Сновщиною і Городнян­­- щиною

19 листопада відбулося виїзне засідання у Городні Сновської ветеранської організації. Були запрошені члени ради ветеранів, учасники бойових дій, чорнобильці, діти війни, ветерани праці, козаки та кращі голови первинних ветеранських організацій району.
Делегацію радо зустріли голова Городнянської райорганізації ветеранів В.Г. Поніткін, директор КЗ «Городнянський історико-краєзнавчий музей» О.Г. Смаль, отаман Городнянського СвятоМиколаївського козацького полку О.І. Лукаш, начальник відділу культури, сім’ї, молоді і спорту міськради О.Ю. Яцкова, ансамбль «Ветеран» на чолі з В.Я. Хмелюк та актив ветеранів.
Голова ради ветеранів Сновщини Л.Р. Кравець поділилась досвідом роботи, яка направлена на захист інтересів пенсіонерів, самотніх престарілих, розповіла про роль у ній членів ради ветеранської організації та підтримку місцевої влади. Не обійшла і проблеми.
Зі свого боку голова Городнянської організації ветеранів В.Г. Поніткін, який щойно приступив до цієї роботи, розповів про свою діяльність і запропонував оглянути експонати місцевого краєзнавчого музею. З великим задоволенням всі присутні ознайомилися з історією Городнянщини, отримали цікаві відповіді від екскурсовода на запитання.
Привітати ветеранів зі Сновщини прийшов голова Городнянської ОТГ А.І. Богдан, який високо оцінив роботу і роль ветеранів у вихованні підростаючого покоління, та побажав успіхів у подальшій роботі і зміцненні співпраці між районами.
Л.Р. Кравець подякувала за теплий прийом, запросила городнянців відвідати Сновщину і передала А.І. Богдану буклети нашого міста.
Пісенні вітання для присутніх пролунали від ансамбля «Ветеран». А козацький отаман О.І. Лукаш пригостив всіх козацькою кашею, що зварилася у котлі на вулиці.
Я, як член ради ветеранів, від імені присутніх подякував колишньому колезі і подарував йому свою книгу «Спогади оперативника».
Перед присутніми виступили сновські голови первинних ветеранських організацій училища О.С. Жерденко та райспоживспілки – Ж.О. Шмаровоз. Порадували своїм співом М.М. Тичина та Л.О. Воронова.
На завершення зустрічі ветерани Сновщини поклали квіти до братської могили воїнів, що віддали своє життя під час Другої світової війни.
Поїздка відбулася завдяки підтримці обласного депутата Г.Н. Божка та отця Павла.
М.БУРДЮГ, член ради ветеранів, почесний ветеран України
Делегацію радо зустріли голова Городнянської райорганізації ветеранів В.Г. Поніткін, директор КЗ «Городнянський історико-краєзнавчий музей» О.Г. Смаль, отаман Городнянського СвятоМиколаївського козацького полку О.І. Лукаш, начальник відділу культури, сім’ї, молоді і спорту міськради О.Ю. Яцкова, ансамбль «Ветеран» на чолі з В.Я. Хмелюк та актив ветеранів.
Голова ради ветеранів Сновщини Л.Р. Кравець поділилась досвідом роботи, яка направлена на захист інтересів пенсіонерів, самотніх престарілих, розповіла про роль у ній членів ради ветеранської організації та підтримку місцевої влади. Не обійшла і проблеми.
Зі свого боку голова Городнянської організації ветеранів В.Г. Поніткін, який щойно приступив до цієї роботи, розповів про свою діяльність і запропонував оглянути експонати місцевого краєзнавчого музею. З великим задоволенням всі присутні ознайомилися з історією Городнянщини, отримали цікаві відповіді від екскурсовода на запитання.
Привітати ветеранів зі Сновщини прийшов голова Городнянської ОТГ А.І. Богдан, який високо оцінив роботу і роль ветеранів у вихованні підростаючого покоління, та побажав успіхів у подальшій роботі і зміцненні співпраці між районами.
Л.Р. Кравець подякувала за теплий прийом, запросила городнянців відвідати Сновщину і передала А.І. Богдану буклети нашого міста.
Пісенні вітання для присутніх пролунали від ансамбля «Ветеран». А козацький отаман О.І. Лукаш пригостив всіх козацькою кашею, що зварилася у котлі на вулиці.
Я, як член ради ветеранів, від імені присутніх подякував колишньому колезі і подарував йому свою книгу «Спогади оперативника».
Перед присутніми виступили сновські голови первинних ветеранських організацій училища О.С. Жерденко та райспоживспілки – Ж.О. Шмаровоз. Порадували своїм співом М.М. Тичина та Л.О. Воронова.
На завершення зустрічі ветерани Сновщини поклали квіти до братської могили воїнів, що віддали своє життя під час Другої світової війни.
Поїздка відбулася завдяки підтримці обласного депутата Г.Н. Божка та отця Павла.
М.БУРДЮГ, член ради ветеранів, почесний ветеран України
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