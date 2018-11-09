Львівську публіку зачарував талант вихованців музичної школи

Львів – місто, яке будь-кого зачаровує з першого погляду. Причому не лише своїми неймовірно красивими вуличками, архітектурними пам’ятками та затишними кав’ярнями, але і своїм культурним життям. З давніх-давен це місто було осередком розвитку справжніх українських традицій.
Пощастило побувати в такому красивому та історичному місті і вихованцям ДМШ імені Н.Рахліна. З 19 по 22 жовтня у Львові проходив Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокалу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти», на який з’їхалися талановиті музиканти та виконавці з усіх куточків України.
Демонстрували свої прекрасні здібності ансамбль гітаристів «Унісон» (старший викладач Лілія Омельяненко), який посів друге місце, соліст-вокаліст Михайло Клюзко (старший викладач Тамара Гребенюк) – 2 місце, баяніст Богдан Кобко (викладач Раїса Мартинович) – третє місце.
Гран-прі цього року здобув ансамбль домристів «Домінанта» (старший викладач Лариса Сіренька, концертмейстер Юлія Дрозд). Дівчата виконали два номери – «Аппассіоната», переклад якого зробила теоретик музичної школи Ольга Кривобороденко, та «Українські візерунки».
Серед членів журі були заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України, відомі піаністи, хормейстери, диригенти. Всі вони були в захваті від прекрасної гри та досконалої підготовки наших дітей. Кращі номери з усієї програми відбиралися на гала-концерт, де «Домінанта» також виступала.
Безпосередньо, окрім конкурсу, 22 вихованців та 6 викладачів намагалися відвідати якомога більше відомих місць Львова, побачити та відчути його традиції особисто.
– Щодня пішки ми проходили від 12 кілометрів, – згадує старший викладач Лариса Сіренька. – Ми вперше були у такому чарівному місті, від якого дійсно затамовується подих: відвідали найвіддаленіші куточки Львова, слухали незабутні звуки органу в Кафедральному соборі, побачили красу Домініканського Собору, Собору Святого Юра, відвідали будинок органної музики, де слухали відомих львівських скрипалів. Піднімалися на Високий Замок, з якого нам відкрився незабутній вид на місто.
Усім дуже сподобалася екскурсія в ЛКП «Музей Личаківський цвинтар», там поховані знамениті українські музиканти, письменники та поети, серед яких і відомий на весь світ Іван Франко. Цікаво було і в «Музеї-аптеці», і в майстерні карамелі та шоколаду, де ми вдосталь накуштувалися солодощів та побачили, як створюється справжній шоколад.
Всім відомо, що Львів славиться своєю кавою. Не змогли і ми пройти осторонь, та заглянули в «Копальню кави», в місце, де народжується справжня львівська кава. Неможливо передати словами всі ті аромати та смаки, які нас оточували.
Викладачі мали змогу побувати і на справжньому балу у Лозинському палаці. Дійсно, все виглядало неначе в казці. Високий культурний рівень львів’ян відчувався в усьому.
Хоч і трошки стомлені, але задоволені музиканти повернулися додому з новими перемогами та подяками. Такий фестиваль вони запам’ятають на все життя.
Поїздка відбулася за сприяння О.Веселого, О.Хасенка, С.Скоробогатька, батьків вихованців, а також О.Гончаренка та Л.Іванова.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву школи
Пощастило побувати в такому красивому та історичному місті і вихованцям ДМШ імені Н.Рахліна. З 19 по 22 жовтня у Львові проходив Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокалу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти», на який з’їхалися талановиті музиканти та виконавці з усіх куточків України.
Демонстрували свої прекрасні здібності ансамбль гітаристів «Унісон» (старший викладач Лілія Омельяненко), який посів друге місце, соліст-вокаліст Михайло Клюзко (старший викладач Тамара Гребенюк) – 2 місце, баяніст Богдан Кобко (викладач Раїса Мартинович) – третє місце.
Гран-прі цього року здобув ансамбль домристів «Домінанта» (старший викладач Лариса Сіренька, концертмейстер Юлія Дрозд). Дівчата виконали два номери – «Аппассіоната», переклад якого зробила теоретик музичної школи Ольга Кривобороденко, та «Українські візерунки».
Серед членів журі були заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України, відомі піаністи, хормейстери, диригенти. Всі вони були в захваті від прекрасної гри та досконалої підготовки наших дітей. Кращі номери з усієї програми відбиралися на гала-концерт, де «Домінанта» також виступала.
Безпосередньо, окрім конкурсу, 22 вихованців та 6 викладачів намагалися відвідати якомога більше відомих місць Львова, побачити та відчути його традиції особисто.
– Щодня пішки ми проходили від 12 кілометрів, – згадує старший викладач Лариса Сіренька. – Ми вперше були у такому чарівному місті, від якого дійсно затамовується подих: відвідали найвіддаленіші куточки Львова, слухали незабутні звуки органу в Кафедральному соборі, побачили красу Домініканського Собору, Собору Святого Юра, відвідали будинок органної музики, де слухали відомих львівських скрипалів. Піднімалися на Високий Замок, з якого нам відкрився незабутній вид на місто.
Усім дуже сподобалася екскурсія в ЛКП «Музей Личаківський цвинтар», там поховані знамениті українські музиканти, письменники та поети, серед яких і відомий на весь світ Іван Франко. Цікаво було і в «Музеї-аптеці», і в майстерні карамелі та шоколаду, де ми вдосталь накуштувалися солодощів та побачили, як створюється справжній шоколад.
Всім відомо, що Львів славиться своєю кавою. Не змогли і ми пройти осторонь, та заглянули в «Копальню кави», в місце, де народжується справжня львівська кава. Неможливо передати словами всі ті аромати та смаки, які нас оточували.
Викладачі мали змогу побувати і на справжньому балу у Лозинському палаці. Дійсно, все виглядало неначе в казці. Високий культурний рівень львів’ян відчувався в усьому.
Хоч і трошки стомлені, але задоволені музиканти повернулися додому з новими перемогами та подяками. Такий фестиваль вони запам’ятають на все життя.
Поїздка відбулася за сприяння О.Веселого, О.Хасенка, С.Скоробогатька, батьків вихованців, а також О.Гончаренка та Л.Іванова.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву школи
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