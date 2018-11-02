У сновських лісах сенсація?

Дорожчого делікатеса, ніж білий трюфель, у світі не існує. А у сновських лісах «білий алмаз» (так цей гриб величають) знайшов головний лікар ЦРЛ Микола Куценко. Приніс до редакції, щоб всі побачили, які дива у нас кояться, які подарунки робить землякам рідна земля і матінка-природа.
Бо ж відшукати білий трюфель у місцевих соснячках чи березових гаях було неможливо.
До речі, й до цього часу основними трюфельними ореалами вважаються Італія, Франція, Румунія, рідше Китай, Австралія.
Вартість одного кілограма цього делікатеса становить від 4 тисяч доларів США, оскільки попит на нього у фешенебельних ресторанах світу продовжує зростати. У моді цей наїдок і в «багатих» київських ресторанах. Малесенька ж баночка маринованих трюфелів (50-грамова) оцінюється у 450 грн (є також в небагатьох зіркових точках торгівлі). А в п’ємонтському місті Альба нещодавно навіть фестиваль трюфелям присвятили, завершивши захід аукціоном. Білий трюфель вагою в 1 кг 200 г реалізували за рекордну ціну – 112 тис. доларів! Покупцем став житель Гонконгу, котрий брав участь у торгах за супутниковим зв’язком.
Ну а що ми, у яких грошей бракує не те що на делікатеси – на комунальні платежі, елементарну їжу і дешевий одяг? Може, тепер, коли підтвердиться сам факт наявності такого гриба, теж розбагатіємо? Лисички, білі, польські, маслюки продаємо ж?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Бо ж відшукати білий трюфель у місцевих соснячках чи березових гаях було неможливо.
До речі, й до цього часу основними трюфельними ореалами вважаються Італія, Франція, Румунія, рідше Китай, Австралія.
Вартість одного кілограма цього делікатеса становить від 4 тисяч доларів США, оскільки попит на нього у фешенебельних ресторанах світу продовжує зростати. У моді цей наїдок і в «багатих» київських ресторанах. Малесенька ж баночка маринованих трюфелів (50-грамова) оцінюється у 450 грн (є також в небагатьох зіркових точках торгівлі). А в п’ємонтському місті Альба нещодавно навіть фестиваль трюфелям присвятили, завершивши захід аукціоном. Білий трюфель вагою в 1 кг 200 г реалізували за рекордну ціну – 112 тис. доларів! Покупцем став житель Гонконгу, котрий брав участь у торгах за супутниковим зв’язком.
Ну а що ми, у яких грошей бракує не те що на делікатеси – на комунальні платежі, елементарну їжу і дешевий одяг? Може, тепер, коли підтвердиться сам факт наявності такого гриба, теж розбагатіємо? Лисички, білі, польські, маслюки продаємо ж?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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