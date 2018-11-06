Семінар «ЯК КОНТРОЛЮВАТИ ЧИНОВНИКІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ?»

17 листопада 2018 року, м. Чернігів, початок о 10 годині
Для журналістів, громадських активістів та всіх бажаючих з м.Чернігова та області, хто хоче розуміти, як витрачаються бюджетні кошти, за допомогою яких відкритих реєстрів це можна зробити. Якщо Ви хочете дізнатися, що приховують органи місцевої влади - реєструйтесь і ми навчимо, як треба отримувати саме ту інформацію, яка Вас цікавить.
Реєстрація у гугл-формі, за посиланням https://goo.gl/forms/cMDxufpn1K0xaku03, відкрита до 12 листопада включно, кількість місць ОБМЕЖЕНА.
На семінарі будуть розглянуті наступні питання:
- антикорупційні норми та можливості їх адвокації на місцях;
- інструменти моніторингу корупційних правопорушень;
- моніторинг витрачання бюджетних коштів;
- використання відкритих реєстрів.
- антикорупційні норми та можливості їх адвокації на місцях;
- інструменти моніторингу корупційних правопорушень;
- моніторинг витрачання бюджетних коштів;
- використання відкритих реєстрів.
Організатори забезпечують харчування та оплату проїзду до м. Чернігів, при наявності квитків.
Інформація про місце проведення та програма семінару будуть надіслані додатково на електронну адресу після 14.11.2018 р.
Організатор заходу ЧОГО "Центр політичних студій та аналітики":
+380734880530 Сергієнко Тетяна
Інформація про місце проведення та програма семінару будуть надіслані додатково на електронну адресу після 14.11.2018 р.
Організатор заходу ЧОГО "Центр політичних студій та аналітики":
+380734880530 Сергієнко Тетяна
Прес-служба Чернігівської обласної громадської організації "Центр політичних студій та аналітики"
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