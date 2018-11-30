День передплатника в Сновську

День передплатника вже традиційно стає дуже важливим для працівників пошти, засобів масової інформації, передплатників та споживачів поштових послуг.
Незважаючи на те, що з кожним роком популярність Інтернет-видань зростає, все ж таки залишаються ті, хто любить почитати саме друковане видання, видання, до якого звикли та яке полюбили.
22 листопада до Сновського відділення поштового зв’язку завітало чимало сновчан, які вирішили оформити передплату на улюблену періодику. Відвідувачам було представлено чимало всеукраїнських, регіональних щоденних та щотижневих видань, розрахованих на широке коло читачів усіх вікових категорій. Працівники відділення знайомили передплатників з діючими каталогами періодики, пропонували газети й журнали, що відповідають їх уподобанням, допомагали знайти потрібне видання та знайомили з новинками.
До Дня передплатника долучився і «Промінь», підготувавши невеличкі подарунки для тих, хто завітав на пошту цього дня.
До речі, близько 90 примірників «Променя» було передплачено в цей день. А ті, хто ще не встигли цього зробити, пам’ятайте – передплата на наступний рік триває. Залишайтеся з нами й надалі та будьте в курсі того, що відбувається в районі та за його межами.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Коментар в.о. старости Миколи Бондаря
з приводу роботи пошти:
– Доставкою поштової кореспонденції, газет і взагалі роботою оновленої пошти люди в Хотуничах дуже не задоволені. Нашу листоношу скоротили. Пересувне поштове відділення зв’язку приїжджає до нас раз на тиждень, у четвер, і привозить свіжі обласні видання та районну газету «Промінь» за минулий тиждень. Іноді цих газет навіть не вистачає всім! Тож люди обурюються справедливо і кажуть, що не хочуть передплачувати «Промінь» на 2019 рік. Листоноша з водієм їдуть по селу, а начальник ППВЗ приймає людей у приміщенні сільради. Тут хотуничани платять за телефон, електроенергію. Але платежі чомусь проходять не вчасно і у квитанціях селянам пишуть заборгованість за надані послуги. Це ж може вплинути на субсидію або телефон відключать. Поштова реформа не досконала, і хоч триває вже три місяці, але проблем виникає ще багато.
Усіх охочих отримувати вітчизняну чи зарубіжну періодику запрошуємо оформити передплату у поштових відділеннях зв’язку або через листонош. Також передплатити газети та журнали можна в режимі on-line на офіційному сайті Укрпошти.
Офіційно повідомляємо, що жодних змін у процедурі оформлення передплати чи її доставки не відбулось, поштові відділення та листоноші працюють у штатному режимі, послуги з передплати залишаються для компанії в пріоритеті.
Незважаючи на те, що з кожним роком популярність Інтернет-видань зростає, все ж таки залишаються ті, хто любить почитати саме друковане видання, видання, до якого звикли та яке полюбили.
22 листопада до Сновського відділення поштового зв’язку завітало чимало сновчан, які вирішили оформити передплату на улюблену періодику. Відвідувачам було представлено чимало всеукраїнських, регіональних щоденних та щотижневих видань, розрахованих на широке коло читачів усіх вікових категорій. Працівники відділення знайомили передплатників з діючими каталогами періодики, пропонували газети й журнали, що відповідають їх уподобанням, допомагали знайти потрібне видання та знайомили з новинками.
До Дня передплатника долучився і «Промінь», підготувавши невеличкі подарунки для тих, хто завітав на пошту цього дня.
До речі, близько 90 примірників «Променя» було передплачено в цей день. А ті, хто ще не встигли цього зробити, пам’ятайте – передплата на наступний рік триває. Залишайтеся з нами й надалі та будьте в курсі того, що відбувається в районі та за його межами.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Коментар в.о. старости Миколи Бондаря
з приводу роботи пошти:
– Доставкою поштової кореспонденції, газет і взагалі роботою оновленої пошти люди в Хотуничах дуже не задоволені. Нашу листоношу скоротили. Пересувне поштове відділення зв’язку приїжджає до нас раз на тиждень, у четвер, і привозить свіжі обласні видання та районну газету «Промінь» за минулий тиждень. Іноді цих газет навіть не вистачає всім! Тож люди обурюються справедливо і кажуть, що не хочуть передплачувати «Промінь» на 2019 рік. Листоноша з водієм їдуть по селу, а начальник ППВЗ приймає людей у приміщенні сільради. Тут хотуничани платять за телефон, електроенергію. Але платежі чомусь проходять не вчасно і у квитанціях селянам пишуть заборгованість за надані послуги. Це ж може вплинути на субсидію або телефон відключать. Поштова реформа не досконала, і хоч триває вже три місяці, але проблем виникає ще багато.
Усіх охочих отримувати вітчизняну чи зарубіжну періодику запрошуємо оформити передплату у поштових відділеннях зв’язку або через листонош. Також передплатити газети та журнали можна в режимі on-line на офіційному сайті Укрпошти.
Офіційно повідомляємо, що жодних змін у процедурі оформлення передплати чи її доставки не відбулось, поштові відділення та листоноші працюють у штатному режимі, послуги з передплати залишаються для компанії в пріоритеті.
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