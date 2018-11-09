Здійснювати мрії можливо в будь-якому віці

Для більшості сільських жінок звичайні буденні дні мало чим різняться між собою. Найчастіше вони проходять у щоденній клопіткій праці на городі, поранні по господарству, приготуванні їжі. На розваги та час, який можна присвятити лише собі, залишається все менше і менше як бажання, так і можливостей.
Проте сіре та нудне життя не для кожного. Приміром, троє активних та позитивних жіночок із Нових Борович вирішили цілковито змінити своє життя та додати в нього нових яскравих фарб.
Надії Петрик, Валентині Лобур та Ніні Кримській (на фото) спала на думку ідея покорити найвищу точку України – гору Говерлу. І вони це зробили!
Проте сіре та нудне життя не для кожного. Приміром, троє активних та позитивних жіночок із Нових Борович вирішили цілковито змінити своє життя та додати в нього нових яскравих фарб.
Надії Петрик, Валентині Лобур та Ніні Кримській (на фото) спала на думку ідея покорити найвищу точку України – гору Говерлу. І вони це зробили!
Хоч цим трьом жіночкам вже за шістдесят, назвати їх бабусями неможливо. Активні, веселі, позитивні та спортивні. У своє звичне життя вони вирішили внести нотку чогось нового та незвичного і поїхали покоряти вершину Говерли.
– Виїзд в Карпати відбувався з Києва,- ділиться спогадами Надія Антонівна. – Вперше в житті ми їхали двоповерховим комфортабельним автобусом. Наша група складалася з 60 чоловік, ми були там найстаршими.
Чисте гірське повітря, надзвичайної краси природа, хороша погода лише сприяли нашому відпочинку. Де ми тільки не побували! Відпочивали у красивому місті Яремче, мальовничому Рахові, в якому відвідали відомий усім Центр Європи, оглянули затишне селище Біла Церква на Закарпатті, скупалися у лікувальних озерах Солотвиного. А окрім всього цього встигли ще і на підйомниках покататися, і на водоспаді побувати. Він, мабуть, зачарував нас найбільше. Видовище просто прекрасне.
Надія Петрик біля стелли «Центр Європи» в Рахові.
Вже на другий день був запланований похід на найвищу точку України – Говерлу. Її висота – 2061 метр.
– З нашої групи, - продовжує розповідь Надія Петрик,- пішли не всі. – Мабуть, побоялися перешкод. Дуже хвилювалася і я з подругами, адже ми вже далеко не молоді, та й здоров’я останнім часом підводить: у кого тиск, у кого серце хворе, у кого ноги. Але зрозуміли: побути у Карпатах і не покорити Говерлу ми просто не маємо права. І пішли. Не буду приховувати, що було дуже важко. Але коли ми дійшли на вершину і побачили неймовірний краєвид, втому немов рукою зняло. Карпати – прекрасні!
На вершині Говерли.
Готуватися до походу на Говерлу жінки почали ще задовго до його здійснення. Кожного вечора вони втрьох, протягом двох годин, здійснюють піші прогулянки та долають таким чином чималеньку відстань. Говорять, що такі спортивні навантаження приносять для їх здоров’я велику користь.
А ще, не так давно, жіночки почали займатися латиноамериканськими танцями, які на їх прохання почала проводити в Н.Боровичах Алла Лобур. До речі, окрім них, танці відвідують ще майже 10 жінок, найстаршій з яких близько 80.
У найближчих мріях та планах Валентини Лобур, Ніни Кримської та Надії Петрик відпочинок у Туреччині. Кажуть, що влітку на чорниці зароблять коштів, зроблять закордонні паспорти і гайнуть за кордон. А вдома тим часом погосподарюють їх чоловіки, які підтримують та допомагають своїм дружинам у здійсненні їх найзаповітніших мрій.
Тетяна ЛИТВИН
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