Нагорода журналісту

Відзнакою «ЗА РОЗМІНУВАННЯ» 31 жовтня нагороджено нашого колегу, журналіста газети «Промінь» Олега Мірошниченка, який нині перебуває на службі в зоні проведення Операції Об`єднаних сил.
ЇЇ вручають фахівцям мінної справи за мужність та професійність при виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Вітаємо тебе, Олеже Леонідовичу! Нехай Бог оберігає тебе, а удача завжди крокує поруч. Чекаємо на твоє якнайшвидше повернення.
Колектив ТОВ «Промінь-Медіа»
ЇЇ вручають фахівцям мінної справи за мужність та професійність при виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Вітаємо тебе, Олеже Леонідовичу! Нехай Бог оберігає тебе, а удача завжди крокує поруч. Чекаємо на твоє якнайшвидше повернення.
Колектив ТОВ «Промінь-Медіа»
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