четверг, 22 ноября 2018 г.

Нагорода журналісту

Відзнакою «ЗА РОЗМІНУВАННЯ»  31 жовтня нагороджено нашого колегу, журналіста газети «Промінь» Олега Мірошниченка, який нині перебуває на службі в зоні проведення Операції Об`єднаних сил.



 ЇЇ вручають фахівцям мінної справи за мужність та професійність при виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Вітаємо тебе, Олеже Леонідовичу!  Нехай  Бог  оберігає тебе, а удача завжди крокує поруч. Чекаємо на твоє якнайшвидше повернення.
Колектив ТОВ «Промінь-Медіа»

Автор: на
Ярлыки:

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