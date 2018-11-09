Захопилися і діти, і дорослі

Майстер-класи все частіше входять у наше життя. Їх люблять відвідувати і діти, і дорослі. На минулому тижні для вихованців старшої групи міського дитсадка №1 Марина Савостенко провела майстер-клас з розписування глиняного посуду.
Вихователь Лілія Корюковська на початку заняття нагадала дітям про традиції українців розмальовувати посуд, піч та стіни, щоб прикрасити свою оселю, та розповіла про петриківський розпис. Саме в цій техніці Марина Савостенко виконує свої роботи – наносить малюнки на глиняний посуд. Майстриня свої розписані вироби показала дітям, а потім продемонструвала всі етапи нанесення малюнка. «Спочатку треба виміряти глечик, розмітити, як ітиме орнамент по ньому, а потім намалювати олівцем контури квітів та листя, - розповідає жінка. – Далі для розмальовування я беру акрилові фарби (вони не змиваються). Тож глечики потім можна використовувати і як вази, і як посуд, можна мити, не хвилюючись, що пошкодите розпис. Але сьогодні ми спробуємо прикрасити ваші горнятка звичайними фарбами».
Подивившись на роботу майстрині, діти із задоволенням взялися за пензлики та палички. І вже маленькі рученята виводять перші візерунки. Причому симетричні, продумані, з правильно підібраними кольорами. Хлопчики стараються теж, і перші демонструють свої вироби. До речі, заготовлені глиняні глечики для петриківського розпису діти також самі робили на попередніх заняттях.
«У нашому дитсадку дуже багато уваги приділяється декоративно-прикладному мистецтву. Таким чином ми вивчаємо ремесла Сновщини, виховуємо любов до людей, які примножують традиції українського народу, - каже методист закладу Ольга Романенко. – Діти люблять виготовляти своїми руками різні поробки, а ми спонукаємо, щоб вони робили їх і вдома з батьками. Нещодавно до груп вони принесли сімейні вироби на тему осені».
Дивлячись, як із захопленням під керівництвом майстрині малюють діти, не втрималися і музичні керівники закладу: вони також взялися за пензлі.
Вивчення українських звичаїв і мистецтва на практичних заняттях в дитсадку проходить не вперше. Наприклад, свій майстер-клас з лозоплетіння дітям уже демонстрував Костянтин Литвин.
Колектив дитсадка №1, після перемоги в районному конкурсі, посів третє місце в обласному серед дошкільних закладів – осередків історії та традицій рідного краю у номінації «Народознавство» .
Майстер-класи, де щось створюється власними руками, це не тільки цікаво. Вони розвивають у малюків дрібну моторику, пам`ять, логічне мислення, мову. А також сприяють розвитку творчості, посидючості, концентрації уваги, що стане в нагоді їм у майбутньому.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Вихователь Лілія Корюковська на початку заняття нагадала дітям про традиції українців розмальовувати посуд, піч та стіни, щоб прикрасити свою оселю, та розповіла про петриківський розпис. Саме в цій техніці Марина Савостенко виконує свої роботи – наносить малюнки на глиняний посуд. Майстриня свої розписані вироби показала дітям, а потім продемонструвала всі етапи нанесення малюнка. «Спочатку треба виміряти глечик, розмітити, як ітиме орнамент по ньому, а потім намалювати олівцем контури квітів та листя, - розповідає жінка. – Далі для розмальовування я беру акрилові фарби (вони не змиваються). Тож глечики потім можна використовувати і як вази, і як посуд, можна мити, не хвилюючись, що пошкодите розпис. Але сьогодні ми спробуємо прикрасити ваші горнятка звичайними фарбами».
Подивившись на роботу майстрині, діти із задоволенням взялися за пензлики та палички. І вже маленькі рученята виводять перші візерунки. Причому симетричні, продумані, з правильно підібраними кольорами. Хлопчики стараються теж, і перші демонструють свої вироби. До речі, заготовлені глиняні глечики для петриківського розпису діти також самі робили на попередніх заняттях.
«У нашому дитсадку дуже багато уваги приділяється декоративно-прикладному мистецтву. Таким чином ми вивчаємо ремесла Сновщини, виховуємо любов до людей, які примножують традиції українського народу, - каже методист закладу Ольга Романенко. – Діти люблять виготовляти своїми руками різні поробки, а ми спонукаємо, щоб вони робили їх і вдома з батьками. Нещодавно до груп вони принесли сімейні вироби на тему осені».
Дивлячись, як із захопленням під керівництвом майстрині малюють діти, не втрималися і музичні керівники закладу: вони також взялися за пензлі.
Вивчення українських звичаїв і мистецтва на практичних заняттях в дитсадку проходить не вперше. Наприклад, свій майстер-клас з лозоплетіння дітям уже демонстрував Костянтин Литвин.
Колектив дитсадка №1, після перемоги в районному конкурсі, посів третє місце в обласному серед дошкільних закладів – осередків історії та традицій рідного краю у номінації «Народознавство» .
Майстер-класи, де щось створюється власними руками, це не тільки цікаво. Вони розвивають у малюків дрібну моторику, пам`ять, логічне мислення, мову. А також сприяють розвитку творчості, посидючості, концентрації уваги, що стане в нагоді їм у майбутньому.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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