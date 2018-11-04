пятница, 16 ноября 2018 г.

За профілем цукрового діабету реабілітацію за кошти Фонду пройшли 4 378 осіб



4 378 застрахованих осіб і їх дітей отримали відновне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за профілем цукрового діабету відповідно до даних 9 місяців 2018 року. Загалом з початку року Фонд профінансував проходження реабілітації на базі санаторно-курортних закладів за всіма медичними профілями для понад 28 000 працюючих.

Направлення застрахованих осіб і їх дітей для проходження безоплатного лікування в реабілітаційних відділеннях санаторіїв відбувається зі стаціонару лікарні на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
У поточному році Фонд здійснив реформування системи надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність. Сьогодні ФССУ оплачує реабілітаційне лікування за медичними показаннями кожному працевлаштованому, потреба в забезпеченні соціальною послугою покривається 100%.


Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16

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