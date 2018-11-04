За профілем цукрового діабету реабілітацію за кошти Фонду пройшли 4 378 осіб

4 378 застрахованих осіб і їх дітей отримали відновне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за профілем цукрового діабету відповідно до даних 9 місяців 2018 року. Загалом з початку року Фонд профінансував проходження реабілітації на базі санаторно-курортних закладів за всіма медичними профілями для понад 28 000 працюючих.
Направлення застрахованих осіб і їх дітей для проходження безоплатного лікування в реабілітаційних відділеннях санаторіїв відбувається зі стаціонару лікарні на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
У поточному році Фонд здійснив реформування системи надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність. Сьогодні ФССУ оплачує реабілітаційне лікування за медичними показаннями кожному працевлаштованому, потреба в забезпеченні соціальною послугою покривається 100%.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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