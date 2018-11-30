Про благоустрій і комфорт

На запитання депутата міської ради IV, V скликань Г.І.Ісаченко, які були оприлюднені в районній газеті «Промінь» від 23 листопада 2018 р., Сновська міська рада надала відповіді:
1. Колодязі, які розташовані по вулиці Лермонтова у Сновську, на балансі міської ради не знаходяться. Отже, ремонтувати, чистити та утримувати їх в належному стані за кошти міського бюджету не маємо права. Щоб не допустити трагічної ситуації, зазначене питання буде вивчено, і комунальному підприємству «Щорська ЖЕД» буде доручено їх ліквідувати, у разі якщо вони не використовуються і несуть загрозу життю громадян.
2. На ваше запитання до влади, яке було опубліковано в газеті «Промінь» 23 листопада 2018 року, юридичний відділ Сновської міської ради повідомляє, що дев’ятою сесією сьомого скликання Сновської міської ради від 13.07.2017 прийнято рішення №13-9/VIII «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Сновської міської ради» та створено відповідну комісію. Аби визнати спадщину відумерлою, потрібно пройти відповідно закону певну процедуру, яка по часу займає близько півтора року.
З липня 2017 року комісією проводиться обстеження житлових будинків на території Сновської міської ради, які можуть бути визнані як відумерла спадщина та безхазяйне майно. Перші результати цієї роботи були винесені на сесію 29 листопада 2018 року.
3. Адміністрацією міської ради порушено клопотання перед керівництвом Коржівського ринку щодо торгівлі молокопродуктами з порушенням санітарних норм. Питання вирішується.
Міський голова Олександр Медведьов
Від редакції. Ситуацію з продажем молокопродуктів на Коржівському ринку ми попросили прокоментувати завідуючу лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи ринку Тетяну ЛОПАТІНУ: «Нашою службою постійно проводиться перевірка домашньої молочної продукції та ведеться роз’яснювальна робота серед тих, хто її продає. Ми постійно рекомендуємо перейти продавцям до молочного павільйону або торгувати зі столів у торгових рядах молочним, а не з землі. Проте у неділю не вистачає місць бажаючим продати молоко, сир та сметану. Ми неодноразово зверталися до адміністрації ринку, і вони обіцяли встановити додаткові столи. Наразі відбулася зміна керівництва ринку.
Існує ще одна проблема з порушення санітарних норм на ринку. Влітку під розписку всі продавці були попереджені про заборону продажу молока у пластикових пляшках. Проте люди продовжують приносити на ринок на продаж молоко в них, мовляв, так просять покупці.
Шановні земляки! Попит породжує пропозицію: якщо ви не відмовитеся купувати молоко в пластикових пляшках, ми не зможемо навести відповідний санітарний стан на ринку. Купуючи домашнє молоко не в скляних банках, ви ризикуєте заразитися інфекційними хворобами. Адже чи впевнені ви, що ті пляшки підібрали не на смітнику?»
1. Колодязі, які розташовані по вулиці Лермонтова у Сновську, на балансі міської ради не знаходяться. Отже, ремонтувати, чистити та утримувати їх в належному стані за кошти міського бюджету не маємо права. Щоб не допустити трагічної ситуації, зазначене питання буде вивчено, і комунальному підприємству «Щорська ЖЕД» буде доручено їх ліквідувати, у разі якщо вони не використовуються і несуть загрозу життю громадян.
2. На ваше запитання до влади, яке було опубліковано в газеті «Промінь» 23 листопада 2018 року, юридичний відділ Сновської міської ради повідомляє, що дев’ятою сесією сьомого скликання Сновської міської ради від 13.07.2017 прийнято рішення №13-9/VIII «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Сновської міської ради» та створено відповідну комісію. Аби визнати спадщину відумерлою, потрібно пройти відповідно закону певну процедуру, яка по часу займає близько півтора року.
З липня 2017 року комісією проводиться обстеження житлових будинків на території Сновської міської ради, які можуть бути визнані як відумерла спадщина та безхазяйне майно. Перші результати цієї роботи були винесені на сесію 29 листопада 2018 року.
3. Адміністрацією міської ради порушено клопотання перед керівництвом Коржівського ринку щодо торгівлі молокопродуктами з порушенням санітарних норм. Питання вирішується.
Міський голова Олександр Медведьов
Від редакції. Ситуацію з продажем молокопродуктів на Коржівському ринку ми попросили прокоментувати завідуючу лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи ринку Тетяну ЛОПАТІНУ: «Нашою службою постійно проводиться перевірка домашньої молочної продукції та ведеться роз’яснювальна робота серед тих, хто її продає. Ми постійно рекомендуємо перейти продавцям до молочного павільйону або торгувати зі столів у торгових рядах молочним, а не з землі. Проте у неділю не вистачає місць бажаючим продати молоко, сир та сметану. Ми неодноразово зверталися до адміністрації ринку, і вони обіцяли встановити додаткові столи. Наразі відбулася зміна керівництва ринку.
Існує ще одна проблема з порушення санітарних норм на ринку. Влітку під розписку всі продавці були попереджені про заборону продажу молока у пластикових пляшках. Проте люди продовжують приносити на ринок на продаж молоко в них, мовляв, так просять покупці.
Шановні земляки! Попит породжує пропозицію: якщо ви не відмовитеся купувати молоко в пластикових пляшках, ми не зможемо навести відповідний санітарний стан на ринку. Купуючи домашнє молоко не в скляних банках, ви ризикуєте заразитися інфекційними хворобами. Адже чи впевнені ви, що ті пляшки підібрали не на смітнику?»
Комментариев нет:
Отправить комментарий