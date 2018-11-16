Зовнішнє незалежне оцінювання - 2019

Ті, хто нині навчається в 11-му класі або на останньому курсі училища чи коледжа, починають замислюватися не лише про випускний, а й про майбутній вступ до вишів, а, отже, і про ЗНО.
У 2019 році воно триватиме з 21 травня до 12 липня. Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з 11 предметів затвердженого переліку. Реєстрація на участь в ЗНО відбудеться з 5 лютого до 25 березня 2019 року.
У 2019 році для вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років. З англійської, іспанської, німецької та французької мов прийматимуть результати 2018 та 2019 років.
Обов’язково складати: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет із переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька або французька мова)
ПРОБНЕ ЗНО. Проходить воно з метою ознайомлення з процедурою проведення, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Для проходження пробного ЗНО необхідно зареєструватися на сайті з 8 січня до 31 січня 2019 року. Дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання: 16 березня та 23 березня 2019 року.
Детальніше – на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://kievtest.org.ua)
У 2019 році воно триватиме з 21 травня до 12 липня. Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з 11 предметів затвердженого переліку. Реєстрація на участь в ЗНО відбудеться з 5 лютого до 25 березня 2019 року.
У 2019 році для вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років. З англійської, іспанської, німецької та французької мов прийматимуть результати 2018 та 2019 років.
Обов’язково складати: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет із переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька або французька мова)
ПРОБНЕ ЗНО. Проходить воно з метою ознайомлення з процедурою проведення, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Для проходження пробного ЗНО необхідно зареєструватися на сайті з 8 січня до 31 січня 2019 року. Дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання: 16 березня та 23 березня 2019 року.
Детальніше – на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://kievtest.org.ua)
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